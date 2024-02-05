2024年總台春晚第四次彩排春意濃

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，大地回春，萬象更新。恰逢中國傳統節氣立春，中央廣播電視總台2024年春節聯歡晚會2月4日順利完成第四次彩排。藝術與技術的融合更加深入，演員們的表演狀態更加飽滿。節目經過反復打磨日臻成熟，各環節銜接流暢自然，整場晚會充盈著春潮湧動、活力滿滿的氛圍。



陽和啟蟄，品物皆春。“春”的意象在晚會多個創意節目中巧妙呈現。武術節目中再現中國武術經典，以武爭春，一招一式剛柔並濟，盡顯春日裡的萬物競發和勃勃生機；舞蹈節目創新演繹經典名作，充滿天真童趣的少兒舞蹈與芭蕾相結合，洋溢著蓬勃生長的盎然春意，活潑可愛讓人忍俊不禁；來自全國各地的民歌原生態演唱者帶來一組民歌串燒，讚美家鄉的山河錦綉、春色滿園。



破土發芽，夢想啟航。不少新面孔首次登上春晚舞台，為節目注入了新活力。京劇馬派名家朱強與麒派名家陳少雲共同演繹經典劇目《龍鳳呈祥》，共話“南麒北馬”的梨園佳話；青年越劇演員陳麗君、李雲霄與多位京劇、評劇、潮劇等劇種的青年演員全情投入，共同呈現新時代戲曲百花園姹紫嫣紅的繁榮景象。



人勤春來早。那些樂觀堅強、積極拼搏的奮鬥者代表讓濃濃暖意和滿滿信心在春晚舞台和觀眾席間交融匯聚。來自各行各業的先進工作者一展行業風采，在耳熟能詳的動畫片插曲中，分享童年歡樂時光和少年長大後的圓夢時刻；湖南省懷化市會同縣粟裕希望小學“田野詩班”的孩子們，用童言詩趣書寫喜慶祥和的團圓年。彩排現場，鄉村獸醫龍殿俊、三農博主“白菜GG”林萬華、西安導游爺爺楊建受邀入座觀眾席。



納福迎春。距離除夕夜還有5天，總台春晚節目組表示，將全力以赴、精雕細琢，用一台平實、喜慶、優美的春晚，與全球華人一同共享“文化大餐”。