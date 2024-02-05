做好假期民生商品保供穩價

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，春節前後是居民消費旺季，做好民生商品的保供穩價意義重大。本期大家談著眼市場供應、物流、監管等方面，解析過節民生物資如何供得上、供得優，助力廣大群眾過一個舒心喜慶的春節。——編 者



供應豐足需“合力”



四川南充市 王家豪



每逢春節，備年貨是家家戶戶的保留節目。商超大集熱熱鬧鬧，線上年貨琳琅滿目，帶動起紅紅火火的假日消費，增添了節日氣息。



2023年底舉行的中央經濟工作會議明確要求“做好歲末年初重要民生商品保供穩價”。春節近在眼前，家家戶戶對民生商品的需求在增加。確保供應豐足、市場有序，需要主動作為、形成合力。四川南充市確定多家企業作為節日市場供應重點聯繫單位，對各地節日市場供應進行督導檢查；四川甘孜藏族自治州建立四級物資調運機制，加大貨源組織力度。這些，都是有益的嘗試。“米袋子”“菜籃子”“肉案子”“果盤子”“油瓶子”，關係千家萬戶的日用民生，關係國民經濟的循環暢通。有關部門、相關企業和行業從業者協同發力，打造量足類豐、價穩質優、流通有序的節日市場，才能更好滿足廣大人民群眾多樣化需求。



悠悠萬事，民生為大。密切跟蹤市場供需形勢變化，時刻防範低溫惡劣天氣等不利因素影響，加強生產供應、政府儲備、商業庫存等的統籌調度，促進產運協同、供需對接，做好應急保障預案，才能更好守護人間煙火、萬家團圓。



貨暢其流通“堵點”



廣東深圳市 梁修明



寧夏鹽池縣的新鮮羊肉依托冷鏈物流24小時內就能送達深圳居民的餐桌，廣西陽朔縣的鮮甜沃柑在果園邊的分揀車間分類包裝後直發東北……春節將至，來自天南海北的年貨包裹經由繁忙的物流網絡，送抵老百姓家門口。



春節期間，能源物資、民生物資等各類物流運輸交織叠加、需求旺盛，同時面臨冬季雨雪寒潮天氣多發等不確定性，保通保暢歷來是一場大考。應對大考，需發揮物流保通保暢工作機製作用，通過加大運力投放、設置專用通道、落實“綠色通道”政策、保障民生物資優先通行等方式，保障“大動脈”通暢。同時，也要暢通物流配送的“最後一公里”。比如，通過錯峰放假或調休、發放加班補貼、“留崗紅包”、“過年禮包”等方式留工留人，保持物流人力、運力穩定，確保節日期間末端物流配送不斷檔。