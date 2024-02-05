大力提高金融服務實體經濟質效（財經眼）

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，習近平總書記在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上發表重要講話指出，“堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨”。中央經濟工作會議提出，“穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。”



2023年，穩健的貨幣政策精準有力，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境。今年以來，多種貨幣政策工具綜合運用，強化逆周期和跨周期調節，發揮總量和結構的雙重功能，為經濟回升向好提供有力支撐。去年一年，金融服務實體經濟質效如何？新的一年，如何為經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境？



政策加力，服務實體經濟回升向好



發動機、動力電池依次裝配上車，每60秒就有一輛新能源汽車下線。新年伊始，在廣東深圳坪山區的比亞迪集團全球總部大樓內，總裝車間正滿負荷運轉。2023年，比亞迪新能源汽車的年銷量首次突破300萬輛，再次蟬聯全球新能源車銷量冠軍。



同一棟大樓內，一個金融“引擎”也在持續運轉。兩年前，中國建設銀行深圳分行在這裡成立了比亞迪支行，以比亞迪為中心，向其產業上下游延伸，將金融養分輸送至這條巨型產業鏈的各個毛細血管。



“看上游，比亞迪直接的供應商就有萬餘家，大多有短、頻、快的資金需求，不少企業在新能源爆發增長潮下面臨著資金難題。”比亞迪支行有關負責人表示，針對上游企業的這一痛點，深圳分行與比亞迪合作，搭建“迪鏈供應鏈信息服務平台”，為其供應鏈上游供應商提供應收賬款管理及融資服務。目前累計服務的上游企業超過3000戶，累計投放金額超過600億元。



“看下游，比亞迪汽車銷量爆發式增長，經銷商進購車輛的融資需求加大。”該負責人介紹，比亞迪支行通過將下游票據系統與“比亞迪銷服系統”直聯，為經銷商線上開立銀行承兌匯票，提升經銷商融資效率，同時也增強了比亞迪對經銷商的管理能力以及銀行對經銷商的風險管控能力。目前該行已服務比亞迪下遊客戶近300戶，票據餘額達56.07億元。



由點及鏈、提質擴面，沿著產業互聯網和數字化平台，建設銀行深圳分行通過供應鏈金融不斷延伸金融服務半徑、提升金融服務效率。



2023年，在穩健的貨幣政策引導下，金融為實體經濟恢復向好提供有力支撐。中國人民銀行兩次下調存款準備金率，保持流動性合理充裕，促進貨幣信貸總量適度、節奏平穩。全年社會融資規模增量累計為35.59萬億元，比上年多3.41萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加22.22萬億元，同比多增1.18萬億元。中國人民銀行兩次下調政策利率，帶動貸款市場報價利率等市場利率下行，企業貸款利率低位運行，促進實體經濟融資成本穩中有降。