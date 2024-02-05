盤活存量資金　提升政策效能（財經觀）

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，更好落實穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效這一要求，既要擴大增量，也要盤活存量、提升效能，注重處理好總量與結構、存量與增量的關係，支持經濟社會發展重點領域和薄弱環節。



下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點，普惠小微貸款的認定標準由現行單戶授信不超過1000萬元放寬到不超過2000萬元……新年伊始，穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，從總量、結構、價格等方面發力，為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。



貨幣政策是宏觀調控的主要手段之一。過去一年，穩健的貨幣政策精準有力，強化逆周期和跨周期調節，切實服務實體經濟，有效防控金融風險，中國貨幣信貸總量保持合理增長，信貸結構持續優化，企業貸款利率處於較低水平。當前，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，需要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心，推動經濟良性循環，不斷鞏固經濟穩中向好的基礎。



貨幣如流水，調控得當，就會成為支撐經濟穩定運行的源頭活水，讓實體經濟茁壯成長。正如修建水利工程是為了精準調控水流，更好滿足生產生活需求，貨幣政策實施的重要目標也是精準調節資金量，更好支持經濟社會高質量發展。



中央經濟工作會議提出，“發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，盤活存量、提升效能，引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度。”當前，中國貨幣政策仍然有足夠的空間。數據顯示，截至2023年末，中國本外幣貸款餘額達242.24萬億元，社會融資規模存量為378.09萬億元，盤活存量貸款、提升存量貸款使用效率、優化新增貸款投向，這三個方面對支撐經濟增長同等重要。



更好落實穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效這一要求，既要擴大增量，運用存款準備金率、再貸款再貼現、中期借貸便利、公開市場操作等流動性投放工具，為社會融資總量及貨幣信貸合理增長提供有力支撐，也要盤活存量、提升效能，注重處理好總量與結構、存量與增量的關係，支持經濟社會發展重點領域和薄弱環節。



盤活存量、提升效能，要做好信貸結構的“加減法”。要加快適應高質量發展帶來的信貸需求結構變化，優化資金供給結構，切實做到有增有減，促進產業轉型升級和新舊動能轉換。增的方面，緊扣重大戰略、重點領域和薄弱環節，重點做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，服務好高質量發展；減的方面，堅持市場化法治化原則，通過債務重組、市場出清等多種方式，盤活被低效占用的金融資源。



盤活存量、提升效能，要促進融資成本穩中有降。利率在很大程度上決定著資金流向和使用效能，直接影響各類經營主體和居民的融資成本。要完善市場化利率形成和傳導機制，發揮中國人民銀行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，從而更好發揮貨幣政策在穩投資促消費方面的重要作用。



盤活存量、提升效能，要在政策協調上形成合力。從國際比較看，目前中國政府部門尤其是中央政府總體債務規模並不高，貨幣政策在保持流動性合理充裕、保障政府債券大規模集中發行、支持投資項目建設方面有充分條件。要強化貨幣政策和財政、產業、區域、科技政策等之間的協調配合，增強宏觀政策取向一致性，形成共促高質量發展的合力。



日趨成熟的宏觀調控能力是我們的一大優勢，也是中國經濟在壓力下保持強勁韌性的重要支撐。當前，中國貨幣政策空間足、調控工具儲備多，只要科學把握力度節奏，持續盤活存量、提升效能，就能夠把貨幣政策的調控潛能充分釋放出來，有力護航中國經濟高質量發展。