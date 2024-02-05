努力實現更多“從0到1”的原始創新

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，近年來，在國家新藥創制重大科技專項、藥品監管改革、醫保制度改革等一系列有力舉措的推動下，中國藥學事業取得了長足進步，自主研製了一批重大創新藥物，有力推動中國新藥研發由仿到創、醫藥產業由大到強的發展。日前，在由中國醫學科學院藥物研究所主辦的第二屆中國藥學事業發展大會上，多位院士專家就創新藥基礎研究、關鍵核心技術攻關、藥物成果轉化與產業化等問題展開研討。



中國科學院院士陳凱先認為，國家新藥創制重大科技專項實施以來，一批化學藥、生物藥、中藥先後上市，不僅有數量上的增加，而且在創新水平上、臨床價值上也有大幅度提升。“也要看到，雖然中國每年篩選、設計出不少新藥，這些新藥有新的化學結構、自主知識產權，但是所針對的靶點和作用機制，往往不是我們首先發現的。”陳凱先說。



在藥物研發領域，什麼才是真正意義上的原始創新？陳凱先認為，要有新的治療概念、治療策略，發現新靶點和新的作用機制，應用於新的適應症，在選擇性、安全性等方面應有重大的進步，“需要大力加強中國新藥的原始創新，從臨床患者的需求出發，實現更多‘從0到1’的創新。”



“新藥創制離不開原創理論、原創技術的突破。”中國工程院院士丁健認為，國內與新藥研發相關的原創理論、原創技術突破還不夠多，導致新藥研發同質化。“做創新藥物，要在基礎研究水平提升的基礎上，積極擁抱新興技術，從臨床需求出發開展創新。”



近年來，中國生物醫藥領域已經建立了研發鏈產業鏈緊密銜接、產學研用深度融合的藥物創新技術體系。中國工程院院士、哈爾濱醫科大學教授楊寶峰表示，醫藥產業的發展有賴於細胞分子生物學、材料學、人工智能等科學技術的支撐。新藥研發要重視多學科交叉，在醫工結合方面多下功夫，使產學研用緊密結合起來，形成共促醫藥產業高質量發展的合力。



中國生物制藥有限公司首席執行長謝承潤表示，國內醫藥企業要聚焦核心產業布局，通過多方協同合作，打通基礎研究創新鏈條和臨床轉化應用路徑，著力搭建全球創新平台，不斷開拓國際市場。



中國工程院院士、中國醫學科學院藥物研究所執行所長王銳介紹，中國醫學科學院藥物研究所已推動數百個新藥品種上市，獲新藥證書及藥品註冊批件132項，其中以人工麝香、雙環醇、桑枝總生物碱等為代表的原創新藥22項。



王銳表示，中國醫學科學院藥物研究所將繼續堅持創新引領，堅持需求導向、目標導向、問題導向，實現化藥、中藥、生物藥等全方位布局，深化基礎與前沿領域的研究，突破關鍵核心技術，建立產學研用一體化聯動機制，加快科技成果轉化落地，不斷深化藥學教育改革，構建藥學人才培養新模式，努力打造高水平科技人才隊伍。