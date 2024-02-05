年貨大集變遷彰顯時代發展

中評社北京2月5日電／據人民日報海外版報導，俗話說：“衣錦還鄉不如年貨滿筐。”人們對於年味的感知，往往都是從備年貨開始。趕年貨大集，不僅僅是備年貨的途徑，更是一種迎接新年的儀式。



筆者在華北平原黃河邊的農村中長大。記憶中的過年，往往是從農曆臘月二十開始。那時，天剛蒙蒙亮，就跟著家裡的大人去臨近的村鎮趕年集。年集中的商品琳琅滿目，從雞鴨魚肉、到春聯燈籠、再到煙花爆竹，過年所需的商品，大集上一應俱全。甚至理髮、修鞋等服務，都能在年集裡找到攤位。趕年集時，街上熙熙攘攘、摩肩接踵，吆喝聲、討價還價聲交織在一起。“熱熱鬧鬧”就是筆者對年集最深刻的印象。



如今，可能不少人會發出疑問，為什麼趕年集不像之前那麼熱鬧了？一方面，這些年物流、零售產業發展突飛猛進。不僅在縣城裡，甚至在小鎮上、鄉村旁都開起了大超市、農貿市場。豐富的商品不只出現在年貨大集裡，供給側的改善為人們提供更多的消費選擇。另一方面，伴隨著經濟社會發展，城鄉居民的收入水平大幅提高，諸如牛羊肉等之前的“奢侈品”變成了如今的“日用品”，可以做到“想買就買”。此外，網絡購物的普及和快遞業的發展，即使是偏遠地區的鄉村百姓，也可以做到不出村就能“買全球”。



時代變遷，年貨大集依舊經久不衰。這不僅因為年貨大集能滿足物質交換的需求，還能提供一個場所供人們交流、交往，“凑凑熱鬧”是如今不少人趕年集的初衷。相較超市裡冷冰冰的交易過程，大集裡的討價還價更顯得溫情滿滿。



去年，商務部等9部門聯合印發《縣域商業三年行動計劃（2023－2025年）》。在商務部舉行的專題新聞發布會上，相關負責人介紹，要改造升級一批鄉鎮商貿中心、集貿市場、鄉鎮大集和農村新型便利店。



不少地方已經採取行動，改造傳統年集形式，為年集注入新活力。河北邯鄲將“文化年貨”擺上大集，讓群眾在趕年集中感受非遺文化的魅力；在黑龍江省齊齊哈爾市4045次公益性“慢火車”上，車廂內張燈結彩，“列車大集”熱熱鬧鬧，乘客穿梭其間選購年貨。更有“2024全國網上年貨節”，消費者可以“雲上趕年集”，足不出戶就可以選擇全國各地的特色產品。走過上百年歷史的年貨大集，正不斷突破空間限制。



年貨大集構成了一代代人的過年記憶。時代發展，年貨大集不斷與時俱進變遷形式。相信這一悠久的民俗在技術進步的加持下，定能煥發出更加旺盛的活力。