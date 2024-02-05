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北京：“雙奧場館”中感受龍魅力
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2024-02-05 09:52:05
2月3日，遊客在國家游泳中心“水立方”參觀“龍耀水立方，喜樂過龍年”跨年展覽。（圖源：新華社）
中評社北京2月5日電／據新華社報導，近期，“龍耀水立方，喜樂過龍年”跨年展覽在位於北京市朝陽區的國家游泳中心“水立方”比賽大廳池岸層舉辦。展覽以“龍”為核心要素，匯集了與龍相關的200餘件文物，市民還可以體驗多種互動項目，展覽將持續至3月15日。
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