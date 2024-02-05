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湖南隆回：印制傳統年畫迎新春
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2024-02-05 09:52:23
2月4日，在湖南省邵陽市隆回縣桃花坪街道，遊客體驗拓印灘頭年畫。（來源：新華社）
中評社北京2月5日電／據新華社報導，新春佳節臨近，在湖南省邵陽市隆回縣，灘頭木版年畫藝人忙著印制年畫供應春節市場。灘頭木版年畫於2006年被認定為首批國家級非物質文化遺產。
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