湖南深入開展“鏡鑒”以案促改專項活動

湖南省湘潭市开展政绩工程问题专项整治，推动“新官要理旧账”，督促“半拉子”工程复工。图为1月24日，湘潭城发集团纪委干部在杨梅洲大桥项目建设现场瞭解项目进展情况。（图片来源：中央纪委国家监委网站） 中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，湖南省湘潭市開展政績工程問題專項整治，推動“新官要理舊賬”，督促“半拉子”工程復工。圖為1月24日，湘潭城發集團紀委幹部在楊梅洲大橋項目建設現場瞭解項目進展情況。王



本期看點



強化以案促改、以案促治，推動重點領域體制機制改革。湖南省在持續保持懲治腐敗高壓態勢的同時，以省政協原黨組成員、副主席易鵬飛案件和近期查處的省管幹部案件為反面教材，深入開展“鏡鑒”以案促改專項活動。堅持領導幹部帶頭，以案為鑒強化警示教育，築牢思想堤壩；深挖個案背後深層次問題，針對行業性、系統性、地域性腐敗問題開展專項整治；把正風肅紀反腐與深化改革、完善制度、促進治理、推動發展貫通起來，推動重點領域改革，壓縮權力尋租空間，健全防治腐敗滋生蔓延的體制機制。



1月12日，湖南省委常委班子召開省政協原黨組成員、副主席易鵬飛案件以案促改工作專題民主生活會，深入學習習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，以易鵬飛案件和湖南省近期查處的省管幹部案件為鏡鑒，緊密聯繫班子和個人實際，深入查擺剖析問題，嚴肅開展批評和自我批評。



以案為鑒，反躬自省，推動整改，促進治理，鏟除腐敗滋生土壤。自去年2月以來，該省深入開展“鏡鑒”以案促改專項活動，各級領導班子帶頭，對鏡自照，深刻警醒，築牢思想防線。



“在鏟除腐敗問題產生的土壤和條件上持續發力、縱深推進，一項重要舉措就是要推進以案促改，標本兼治。”湖南省委常委，省紀委書記、監委主任王雙全說，湖南省紀委監委堅持“全周期管理”，一體推進“三不腐”，常態化做好查辦案件“後半篇文章”，制發紀檢監察建議書，在株洲、湘潭、常德、婁底、郴州和省農信系統等“一把手”被立案查處的地區和單位，同步部署開展“鏡鑒”以案促改專項活動，推動相關地區和單位對存在的突出問題進行專項整治，使嚴厲懲治、規範權力、教育引導緊密結合、協調聯動，推動以案促改、以案促治。