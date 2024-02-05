台灣電電公會來京參訪　表達對加強兩岸合作期盼

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2月1日在北京會見台灣區電機電子工業同業公會交流團一行。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京2月5日電／據新華社報導，1月30日至2月4日，台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽率團到北京參訪交流。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2月1日上午會見該團時表示，大陸經濟長期向好趨勢穩固，高質量發展扎實推進，結構進一步優化，質量進一步提升，將為台商台企扎根大陸發展提供更廣闊舞台。我們將深入貫徹習近平總書記對台工作重要論述和黨中央決策部署，繼續採取措施幫助台商台企融入新發展格局、實現高質量發展。他強調，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要團聚不要分離、要合作不要對抗是島內主流民意。無論台海形勢如何變化，都改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻止不了兩岸同胞走近走親的共同願望，更阻擋不了祖國統一的歷史大勢。只要在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、任何團體同我們交流協商都不存在問題。希望廣大台胞台商為反對“台獨”、維護兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。



李詩欽表示，台灣業界對繼續加強兩岸產業合作有深切期盼，支持兩岸關係和平發展、融合發展。台商台企在大陸構建新發展格局、推動高質量發展進程中不能缺席，理應通過加強兩岸重點產業企業對接，深化兩岸產業合作，落實更多融合發展成果，造福兩岸民生福祉。



在京期間，電電公會交流團拜訪了有關部委，與兩岸企業家峰會大陸方面有關產業合作推進小組、中國機械工業聯合會等圍繞未來產業發展方向、深化新能源汽車領域兩岸合作等議題舉行座談；參訪北京經濟技術開發區，就推進兩岸科技創新中心建設、深化京台產業合作與相關產業園區和企業探討交流；參觀了北京城市副中心三大文化建築，實地感受“書香京城”、“博物館之城”、“演藝之都”的魅力。



電電公會是台灣具有重要影響力的工商團體之一，長期積極參與兩岸產業交流合作。其會員企業涵蓋計算機、通信器材、半導體等領域，在台灣工業總產值及出口總值構成中具有重要地位。