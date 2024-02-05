李強同外國專家舉行新春座談會　丁薛祥出席

2月4日下午，在农历新春佳节即将到来之际，国务院总理李強在北京人民大会堂亲切会见获得2023年度中国政府友谊奖和在华工作的外国专家代表，並同他们座谈交流。国务院副总理丁薛祥出席。 （图片来源：新华社） 中評社北京2月5日電／據新華社報導，在農歷新春佳節即將到來之際，國務院總理李強2月4日下午在人民大會堂親切會見獲得2023年度中國政府友誼獎和在華工作的外國專家代表，並同他們座談交流。



國務院副總理丁薛祥出席。



李強向外國專家及親屬致以新春祝福和誠摯問候，感謝大家長期以來關心支持中國的發展和建設，認真聽取專家們對中國發展和政府工作的意見建議。來自瑞士、德國、巴西、韓國、泰國、俄羅斯等國的專家圍繞科技創新合作、綠色發展、人才培養等作了發言。



李強指出，外國專家為推動中國經濟社會發展、促進中外交流合作發揮了重要作用。大家在投身中國發展的實踐中，付出了大量心血和汗水，既作出了積極貢獻，也實現了人生的抱負和價值。中國正以高質量發展全面推進中國式現代化建設，無論從當下還是未來看，都是充滿機遇的發展熱土，將為外國專家等各類人才幹事創業提供廣闊的天地。



李強強調，中國的發展是開放的發展，我們敞開懷抱歡迎世界各地英才。希望外國專家繼續深度參與中國發展，在中國式現代化建設的大舞台上充分施展才華，同時繼續當好中國與世界溝通交流的橋梁紐帶。中國政府將持續優化相關政策，進一步便利人員往來，加強知識產權等權益保護，為各國人才來華工作生活營造更好環境。



王毅、吳政隆、諶貽琴出席。



