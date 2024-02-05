﻿Taylor　Swift成美大選焦點

上圖：美國民眾3日在南卡羅來納州民主黨初選中投票。（圖源：法新社）；左下圖：2020年10月，Taylor Swift曬出支持拜登的烤餅幹。右下圖：Taylor Swift在2020年呼籲投票的宣傳海報。（網絡圖片） 中評社北京2月5日電／據大公報消息，綜合《紐約時報》、《金融時報》、《每日郵報》報導：擁有龐大粉絲群的美國樂壇天後Taylor Swift，近期成為今年美國大選中的焦點。現年81歲的民主黨總統拜登希望拉攏Taylor Swift，像2020年一樣公開支持自己，從而吸引年輕選民。另一廂，共和黨陣營和保守派媒體則頻頻用陰謀論攻擊Taylor Swift，批評她可能不當影響大選。



《紐約時報》1月29日報導，拜登競選團隊開始接觸名人、明星及關鍵意見領袖（KOL），希望在Instagram及TikTok等較多年輕人使用的社交平台拉票，在Instagram上擁有2.7億粉絲的樂壇天後Taylor Swift被視為是最重要的拉攏對象。



在過去幾年，Taylor Swift一直支持民主黨，還力勸歌迷群體在選舉中投票。Taylor Swift在2018年田納西州參議員競選中支援民主黨候選人，在2020年大選中公開支持拜登，還在2020年的紀錄片《美國小姐》中表示，為自己沒有在2016年站出來反對特朗普感到“難過”。



Taylor Swift今年尚未公開表態。另外，她的巡回演唱會在今年10月至11月將在美國本土舉行，拜登團隊甚至開玩笑提議，讓拜登於其中一站中登場。《紐時》稱，Taylor Swift是拜登連任競選“最大、最有影響力”的支援對象。



調查：可影響18%選民意向



顧問公司Morning Consult去年調查數據指出，單在美國，就有53%的成年人是Taylor Swift的粉絲。民調公司Redfield ＆ Wilton Strategies訪問1500人後發現，有18%的受訪者表示，假如Taylor Swift為某人背書，他們“更可能”跟隨其作出決定，有55%的人表示不會受影響。她去年曾在Instagram上呼籲粉絲登記為選民，結果在短短1小時內，登記網站vote.org的訪問數字飈升超過12倍。



另外，Taylor Swift的男友Travis Kelce，目前效力於美國美式足球聯盟（NFL）中的堪薩斯酋長隊。堪薩斯酋長隊將會力爭在2月11日舉行的美國體壇盛事“超級碗”中衛冕，屆時Taylor Swift也會入場觀戰。這對情侶在美國已經成為一種跨界流行文化現象，為NFL聯盟帶來了大批Taylor Swift的粉絲。

