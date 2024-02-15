彭韻僖：一些海外媒體對香港法治存在偏見

香港律師會前會長彭韻僖（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月15日電（記者 段曉魯）香港律師會前會長彭韻僖日前表示，近年香港的法治受到了挑戰，這些對香港法治存有偏見的批評是不公道的，很多時候是建基於海外媒體較為片面的說法。



彭韻僖表示，香港是在一國兩制下繁榮和成功的基石，並且使用普通法，而在全球角度來講，很多貿易及投資也都是使用普通法，但關於使用什麼法律制度，大家應該用包容的角度來看待，無論是什麼法治制度，只要符合公平公正，就是一個好的法律制度。法律制度的透明度尤其重要，並且要讓市民大眾熟悉法律程序結果的理由，法官對司法決定所給予的理由要明確地反映法庭的思考過程，讓公眾可以確實知道所有決定都是根據法律及按照法律精神所作出的。



彭韻僖亦表示，香港法治制度完善，在“世界正義工程”2023年法治指數中，香港的整體排名維持高位。香港繼續於東亞及太平洋地區排名第六，在142個司法管轄區中排名第23位，比排名第26位的美國高三位。關於香港法律定位及發展方向，彭韻僖稱，未來香港將積極打造亞太地區國際法律及解決爭議服務中心，積極參與一帶一路建設以及如何說好香港故事。



在日前舉辦的“人大政協講座系列”第二講中，彭韻僖稱，近年香港的法治受到了挑戰，這些對香港法治存有偏見的批評是不公道的，很多時候是建基於海外媒體較為片面的說法。這些海外媒體身處外地，加上疫情影響，接觸香港的途徑比較有限，對香港的真實情況未必有全面理解，或者難以聽到不同角度意見。







