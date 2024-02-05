檢察機關依法對張廣決定逮捕

中共全国政协党组理论学习中心组举行2024年第一次集体学习，王沪宁主持并讲话（图片来源：新华社） 中評社北京2月5日電／據新華社報導，記者2月5日從最高人民檢察院獲悉，北京航空航天大學原黨委常委、副校長張廣涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，江西省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張廣作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。