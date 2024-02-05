吸引旅客　帶旺市道　體育盛事有作為

球迷手持“香港歡迎你”紙牌支持美斯，結果十分失望。（大公報記者張銳攝） 中評社北京2月5日電／據大公報報導，盛事活動，帶旺香港。根據入境處統計數字，剛過去的三日，不包括香港居民已有逾47萬人次入境。連日大球場外等候入場的球迷，有來自中非、俄羅斯、馬來西亞、阿根廷、印度、新加坡、韓國等多國以及內地各省市，這些遠道而來的旅客，在國際邁亞密公開訓練或表演賽前，便提早一日到港，酒店業界人士表示，國際盛事活動成功吸引“過夜客”留港多天，欣見今個農曆新年黃金檔期前夕，賺得滿堂紅。



當大家獲悉國際邁亞密來港與中國香港隊進行表演賽後，全球各地球迷紛紛打聽網上購票詳情，亦連帶計劃來港旅程包括飲食、住宿、游玩好去處等項目。例如大家知悉球隊下榻香港仔一間高級酒店，便立即訂房，務求近距離追星。球迷亦會搜尋在港品嘗美酒佳肴的門路。跟香港年度盛事如渣打馬拉松及香港國際七人欖球賽一樣，旅客們都有著盡情玩樂消費消閒的美好憧憬。



香港酒吧業協會亦指出業界受球賽氣氛帶動，剛過去的周末兩三天的生意額增加兩至三成，連帶體育用品店、餐飲業界的生意額上升兩至三成，零售業、酒店業及餐飲業界均異口同聲歡迎政府舉辦更多大型盛事，帶動消費。香港舉辦國際體育盛事，除了吸引各地遊客，國際媒體亦隨之來港追訪報導，東方之珠更加閃爍。