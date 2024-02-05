智利山火致51死　多城進入緊急狀態

智利比尼亞德爾馬市大片房屋3日已被山火燒毀。（圖源：法新社） 中評社北京2月5日電／據大公報消息，據法新社報導：南美洲國家智利2日發生大規模山火，全國共發生92宗火災，截至4日已造成至少51人死亡。該國旅遊勝地比尼亞德爾馬市被煙霧籠罩，附近城鎮埃爾奧利瓦爾淪為“地獄”。受厄爾尼諾現象影響，南美洲近期出現異常高溫和乾旱，導致控制火勢更加困難。



智利內政部長杜哈3日表示，截至當日中午，該國共發生92宗火災，4.3萬公頃的土地被燒毀。智利總統博裡奇宣布，該國中部和南部地區因發生災難而進入緊急狀態。比尼亞德爾馬市是重災區，該市市長帕蒙蒂說：“這是本市歷史上最嚴重的火災之一。”據報導，2日日落時刻，大火吞噬了比尼亞德爾馬市。僅在其中一個街區，就有19人死亡。社交媒體上流傳的照片和視頻顯示，一些停在狹窄街道兩側的車輛發生了爆炸。



當地媒體發布的視頻顯示，儲氣設施、塗料廠和化工廠等起火爆炸，產生了有毒的黑色雲團。當局呼籲居民撤離，但具體受影響人數暫時難以統計。



比尼亞德爾馬市附近城鎮埃爾奧利瓦爾的數十棟房屋只剩下黑漆漆的墻壁。大火來襲時，61歲的司機普爾加正在家中。他表示：“這簡直就是地獄……我試圖幫助鄰居撲滅車上的火，後來我自己的房子也開始燃燒。灰燼如雨點般紛紛落下。”他說，一個鄰居不幸遇難，“因為我們沒能從房子裡把她救出來。”據法新社報導，近日智利出現40℃高溫和乾旱天氣，加劇山火危機。



（來源：大公報）