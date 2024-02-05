英國航母臨陣掉鏈子　缺席北約軍演

英國“伊麗莎白女王”號航母再次發生故障。（資料圖片；圖源：大公報） 中評社北京2月5日電／據大公報消息，綜合英國天空新聞、《金融時報》報導：3日，英國“伊麗莎白女王”號航母在啟程參加北約軍事演習前發生嚴重機械故障，不得不宣布退出軍演，由“威爾士親王”號航母頂班。英媒指出，此事進一步暴露出英國皇家海軍實力嚴重衰退的問題。



北約正在舉行冷戰後最大規模軍演“堅定捍衛者2024”，英國“伊麗莎白女王”號航母原定4日啟程參加軍演，但在出發前幾個小時的例行檢查中發現右舷螺旋槳軸上的聯軸器存在故障。英國皇家海軍發表聲明稱，“伊麗莎白女王”號將不會按計劃啟程，改由“威爾士親王”號執行軍演任務，但要推遲一周出發以完成準備工作。



英國兩艘航母近年故障不斷。2017年，“伊麗莎白女王”號因螺旋槳密封問題發生漏水事故。2018年至2019年，該航母又發生了兩次漏水事故。2022年8月，“威爾士親王”號赴美執行任務，但剛出港就因螺旋槳軸斷裂而“趴窩”，不得不接受為期近一年的維修，直到去年7月才重新投入使用。



《金融時報》指出，英國皇家海軍實力嚴重衰退，可以支援航母的艦隊規模也大幅縮減。1998年，英國擁有23艘巡防艦、12艘驅逐艦和12艘攻擊型潛艇，但如今只剩下11艘老舊的巡防艦、6艘驅逐艦和6艘攻擊型潛艇，且衹有一半艦艇可以進行快速部署。



（來源：大公報）