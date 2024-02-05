網評：“千萬工程”經驗的啟示

中評社北京2月5日電／來源：經濟日報 作者：王克修

近日中共中央、國務院公開發布的《關於學習運用“千村示範、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》指出，要學習運用“千萬工程”蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程“三農”工作的總抓手，堅持以人民為中心的發展思想，完整、準確、全面貫徹新發展理念，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，不斷取得實質性進展、階段性成果。



“千萬工程”實施20多年來，造就浙江萬千美麗鄉村，造福萬千農民群眾，各種做法無不體現著以人為本的根本遵循。第一，始終從農村居民的角度思考問題。從農村環境整治入手，全面推動鄉村建設，將政策落實在與農民生活息息相關的細微處，諸如清垃圾、清污水、清廁所、道路硬化、村莊綠化等農村人居環境整治工作，及時解決了農民反映最強烈、最迫切的實際問題，受到廣大農民的歡迎，也極大鼓舞了基層幹部的工作熱情，改善了幹群關係，提升了鄉村治理效能。第二，以增進人民福祉為落腳點。通過關注農村基礎設施建設、教育和醫療衛生事業發展、文化建設和社會服務情況，搭建了“公共服務圈”“醫療衛生服務圈”等，切實地造福農村居民，推進鄉村全面振興。



“千萬工程”是城鄉關係、人與自然關係的深刻調整，是鄉村生產方式、生活方式、治理方式的重大變革。它針對鄉村振興應該怎麼幹、幹什麼等一系列問題，啟示我們，抓鄉村振興最重要的是要凝聚人心。當農民與集體、組織的關係，發展到事業共同體這個層次的時候，就可以形成治理有效、群眾參與的鄉村全面振興良好局面。



學習運用“千萬工程”經驗，推動鄉村全面振興，是一項系統工程。必須堅持以人民為中心的發展思想，始終尊重民意、維護民利、強化民管。要加強組織領導，把“千萬工程”作為推進鄉村全面振興的“一號工程”，建立黨政“一把手”親自抓、分管領導直接抓、一級抓一級、層層抓落實的工作機制。要加強要素保障，聚焦“錢、地、人”等要素，不斷提升保障能力和水平。還要加強宣傳引導，多渠道、全方位展示鄉村振興工作成效，及時總結學習運用“千萬工程”推進鄉村全面振興的先進典型、優秀案例。