網評：建設高質量研究生教育體系

中評社北京2月5日電／來源：人民日報 作者：吳 丹

廣袤田野，科技小院的研究生們“以苦為樂”服務鄉村振興；產業一線，國家卓越工程師學院的研究生們開展創新實訓；實驗室內，一批批研究生勇攀知識高峰……作為高等教育的最高層次，我國研究生教育已累計培養1100多萬名研究生，構築起拔尖創新人才培養的高地。



千秋偉業，人才為先。習近平總書記強調：“研究生教育在培養創新人才、提高創新能力、服務經濟社會發展、推進國家治理體系和治理能力現代化方面具有重要作用。”新時代以來，全國780多個研究生培養單位向經濟社會發展主戰場輸送了60多萬名博士和670多萬名碩士，特別是實施了工程碩博士培養改革專項試點、國家卓越工程師學院、集成電路研究生專項班等創新型研究生培養模式，有的放矢地培養出一批高層次緊缺人才，快速精準地響應了國家重大戰略需求。當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，黨和國家事業發展迫切需要培養造就大批德才兼備的高層次人才。



立足時代需要，服務創新發展，高質量研究生教育體系建設不斷推進。扎根中國大地辦教育，體現在研究生教育的體系建設上，也呈現在具體的改革實踐中：布局不斷優化，涵蓋14個學科門類、117個一級學科、67個專業學位類別的學科專業目錄，覆蓋國民經濟和社會發展的主要領域；模式不斷創新，湧現出一批產教融合、科教融匯、醫教協同、學科交叉、本碩博貫通的創新型研究生培養模式；質量顯著提升，在學研究生已成為我國科研創新活動的重要參與者和貢獻者。作為創新型、研究型、高層次人才聚集的高地，研究生教育要持續增強對經濟社會發展的快速反應能力，提高人才培養的前瞻性和適配度，為我國牢牢掌握科技創新和人才競爭的主動權作出貢獻。



撫今追昔，在學人數從1949年的僅629人，到2022年的365萬人，我國研究生教育實現了歷史性跨越，人才培養路徑愈加清晰。大國闊步前行，對人才數量、質量、結構的需求是全方位的，必須依靠研究生教育培養造就更多高層次人才。不久前，教育部印發《關於深入推進學術學位與專業學位研究生教育分類發展的意見》，提出以分類發展為切入點，對研究生教育體系進行改造升級和重塑重構，健全中國特色學位與研究生教育體系。以提升研究生教育質量為核心，深化研究生培養模式改革，有助於進一步提高學術創新型人才和實踐創新型人才的培養質量，更好滿足黨和國家事業發展的人才需求。



習近平總書記強調：“以更大力度辦教育、興科技、育人才。”教育是家事也是國事。研究生教育肩負著高層次人才培養和創新創造的重要使命。新征程上，著力提升拔尖創新人才自主培養質量，建設高質量研究生教育體系，將為加快建設教育強國、科技強國、人才強國提供更有力支撐。