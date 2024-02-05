保險業服務經濟社會能力增強

2024年1月25日 国新办举行金融服务经济社会高质量发展新闻发布会（图片来源：新华社） 中評社北京2月5日電／據經濟日報報導，最新數據顯示，截至2023年末，保險公司總資產29.96萬億元，同比增長10.4%。過去3年，保險業總資產平均增速達到8.7%，保持良好發展態勢。保險業服務社會經濟大局能力持續增強，更加有效地發揮出經濟減震器和社會穩定器功能。



服務實體經濟見實效



2023年，保險業賠款與給付支出1.89萬億元，同比增長21.9%，通過債券、股票、股權投資等方式，為經濟社會發展提供各類融資支持25.4萬億元，較年初增加2.9萬億元。



中國人保集團戰略部主要負責人張寶輝介紹，中國人保持續加強對科技型企業和戰略性新興產業的保險服務，面向專精特新企業創新推出涵蓋研發、生產、銷售全流程保障的專屬保險產品。2023年前11個月，中國人保共承保高新技術企業10.6萬家，覆蓋率達到22.75%；專精特新企業2.74萬家，承保覆蓋率24.21%，提供風險保障5.14萬億元。



中國人保牽頭行業成立了中國集成電路共保體，為半導體產業“穩鏈固鏈”提供精準化、一攬子的風險解決方案。2023年，集共體成員單位數量增至21家，共為19家集成電路企業提供保險責任金額超1.3萬億元。



保險資金作為長期耐心資本，可以很好滿足科技創新企業融資需求，為科創企業提供全周期金融服務。例如，針對科創產業園及各類科技基礎設施，險資可以通過債權進行投資；在初步應用及產業孵化階段，可以通過股權基金、股權計劃投向VC、PE資本；到相對成熟的產業化階段後，投資以股票和公募基金為代表的二級市場則能提供更為有效、精準的支持。



近年來，中國人壽資產管理公司加強對科技創新企業的股票投資支持與相關主題策略研發，探索保險資金與政府資金在重點產業扶持上的接力合作模式，綜合運用多元產品形態推進投資落地。近日，國壽資產完成“中國人壽—滬發1號”股權投資計劃募集發行，助力上海科技創新中心建設。截至2023年11月末，以戰略性新興產業口徑統計，國壽資產支持科技自立自強投資規模超1720億元。