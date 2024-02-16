譚鎮國：致力弘揚東江縱隊保家衛國精神

新界社團聯會理事長譚鎮國(中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月16日電（記者 段曉魯）香港新界社團聯會理事長譚鎮國日前表示，新界社團聯會多年來推動香港抗戰歷史教育工作，致力弘揚東江縱隊保家衛國精神。



譚鎮國表示，東江縱隊港九獨立大隊是在香港淪陷期，一支由始至終堅持的抗戰武裝力量，對抗日戰爭的勝利作出了巨大的貢獻。抗戰歷史紀錄片《港九獨立大隊》早在2009年籌劃，採訪了數十位仍然健在生還者，亦考證了大量的歷史資料，完成了總體拍攝。這是以真實歷史影像，展現了先輩們的英勇不饒。



由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會主辦、新界社團聯會聯合主辦的大型抗戰歷史紀錄片《港九獨立大隊》香港首映禮日前在西貢賽馬會大會堂舉行。譚鎮國亦表示，新界社團聯會多年來推動香港抗戰歷史教育工作，致力弘揚東江縱隊保家衛國精神，希望大家能夠透過這部抗戰紀錄片，更加深入瞭解抗戰歷史，從而增強國民身分的認同及愛國愛港情懷，更要明白捍衛國家安全的重要性及必要性。正如港澳辦主任夏寶龍所說，香港社會看似平靜，實則暗流湧動，國家安全的風險依然存在。



譚鎮國指出，《基本法》第二十三條立法，是現今我們捍衛國家安全、維護安穩生活的必要之舉，希望大家能全力支持和推動二十三條盡快落地，共同維護現今來自不易的美好生活，進一步保障香港的安穩發展。

