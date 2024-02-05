鐘聲：美方莫把“國家安全”當作“萬金油”

1月30日 王小洪同美國國土安全部部長馬約卡斯視頻通話（新華社記者 丁海濤攝） 中評社北京2月5日電／據人民日報報導，美方不斷打著所謂“國家安全”的幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。美國政客嘴上談的是公平競爭，骨子里信奉的是“美國優先”，手上揮舞的是“制裁大棒”



近日，美國國防部再次以“國家安全”為借口，將一些中國的芯片、人工智能公司列入其劃設的歧視性清單，並威脅對這些實體採取進一步措施。美方言必稱“國家安全”，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量遏制他國企業發展，嚴重侵犯他國正當發展權利，嚴重破壞國際經貿秩序和世界貿易規則，嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定。



各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。美方近年來為了遏制打壓中國，已經把美國的“國家安全”泛化成無所不裝的大筐。去年8月美國白宮發布對外投資審查行政令，限制美國主體對中國半導體和微電子、量子信息技術和人工智能領域正常的投資；美國商務部不久前宣布將對美國半導體行業的供應鏈和國防工業展開調查，評估其半導體供應鏈對中國芯片的依賴程度時，也搬出所謂“國家安全風險”的借口。美國一些政客甚至炒作中企生產的港口起重設備，以及備受美國人喜愛的中國視頻應用程序威脅其“國家安全”。美方的一系列做法，是典型的泛政治化、泛安全化。



在美國一些政客眼中，“國家安全”成了“萬金油”，仿佛一抹上就有了無理蠻橫打壓外國企業的借口。近年來，美方不斷打著所謂“國家安全”的幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，不擇手段地打壓中國企業，限制本國企業同中國的正常經貿合作。這種做法實質是搞逆全球化、“去中國化”，在經貿合作中製造“寒蟬效應”，服務於其推行“脫鈎斷鏈”的目的。美方強行給他國企業打上“國家安全風險”烙印，為所謂“去風險”找借口，給國際經貿合作、全球產業鏈供應鏈穩定帶來嚴重風險。事實上，世界最需要去掉的風險是泛政治化帶來的對立對抗，最需要降低的依賴是動輒重回保護主義。



美方大搞泛安全化，與其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則背道而馳。有美國媒體指出：“如果說21世紀初有哪個國家在尋求稱霸世界、脅迫他國、藐視規則的話，那就是美國。”美方標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，只在對美國有利時才會被其遵守。美國政客嘴上談的是公平競爭，骨子里信奉的是“美國優先”，手上揮舞的是“制裁大棒”。此次被美方列入歧視性清單的中國芯片、人工智能公司，均屬當下科技創新領域的關鍵高科技行業，這些行業恰恰是美國政客一再聲稱要“競贏中國”的領域。美方處心積慮劃設各類名目的歧視性清單，並將有關中企列入名單，是在利用國家力量打壓中國企業，為中國科技創新設置障礙，遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的發展權利。此舉違反國際貿易規則，更不符合公平競爭原則。

