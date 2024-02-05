（图片来源：新华社） 中評社北京2月5日電／據人民日報海外版報導，超七成用戶表示曾被“算法”推薦服務困擾，認為“算法”潛藏風險



別讓“算法”成為“算計”（“融”觀中國）



——透視“算法”系列報導之二



你是否有過這樣的經歷：閱讀一條新聞，同類新聞便源源不斷推送過來；瀏覽一件產品，產品廣告就會接踵而至；甚至，不經意間聊到某話題，相關信息也會紛至沓來，手機好像無時無刻不在記錄著你的只言片語……這些都不是巧合，而是“算法”計算的結果。



因為“計算”，用戶獲取信息成本大幅降低，網絡服務更加精準高效。然而，越來越多用戶擔心被“算計”，日益關注“信息繭房”“大數據殺熟”“誘導沉迷”等問題。“別讓‘算法’成為‘算計’”成為網民共同心聲。



痛點



“流量至上”引發亂象



最近，北京市民王蘭遇到一件令人啼笑皆非的事情：兒子睿睿還不到10歲，手機卻頻繁收到各種相親信息。追根究底，原來是兒子前幾天誤點了一則相親廣告。這讓王蘭感到擔憂：“網絡對用戶信息的收集已到了無孔不入的程度。”



大學生宋凡不久前下載了一款閱讀軟件。打開後，一篇標記著“您可能感興趣”的小說被推送至界面。“這不恰好是我喜歡的作者嗎？”他點開鏈接，一看就是一個多小時。看完後，系統又推薦了這篇小說的“番外”。不知不覺，他一連“刷”了幾個小時，連老師布置的課題都忘了寫。



“這就是‘算法’的作用。”杭州某互聯網公司的算法工程師向陽介紹，“手機軟件可以隨時抓取用戶數據，通過智能模型分析人們的行為、習慣和喜好，過濾掉用戶不感興趣的內容，推薦用戶感興趣的信息。”