南非開普敦舉辦春節聯歡演出歡慶中國年

“歡樂春節·共慶中國年”文藝演出在南非舉行（新華社記者 張譽東攝） 中評社北京2月5日電／據國際在線報導：開普敦是非洲大陸最南端城市，也是南非的立法首都。近日，開普敦僑界齊聚一堂在開普敦最熱鬧的維多利亞港灣聯合舉辦了一場盛大的春節聯歡演出。活動現場張燈結彩、賓朋滿座，處處洋溢著歡樂祥和的節日氣氛。中國駐開普敦總領事尤文澤及數千名遊客一起參與並見證了此次活動。



表演匯集了很多中國傳統的藝術形式，受中國文化的感召當地的青少年特地為大家表演了他們學來的中國武術。舞龍、舞獅、漢服表演及歌舞贏得了現場觀眾的陣陣掌聲，當地民眾也帶來了該國最具特色的祖魯戰舞為演出助興。中國駐開普敦總領事尤文澤表示在中國已有5000多年歷史的春節，最近被聯合國確定為其法定節日。他希望這台精彩的表演能帶給南非人民一個快樂的春節。表演場地周邊的中國龍造型也吸引了大量當地遊客駐足，並爭相合影。



開普敦華星藝術團團長董剛說，“聯合國把中國農曆新年作為我們的一個官方的假日，對於我們海外的華人來說是一種非常莫大的振奮，那麼我們中國年終於可以和其他的這些節日一樣，在海外一起去慶祝。當地的藝術家來加入我們隊伍和我們一起來把中國年的文化在海外一起發揚光大。”



南非開普敦觀眾蒂卡扎告訴記者，她和家人第一次來這裡，很喜歡春節聯歡演出。“這是我第一次來這裡，我真的很喜歡它（這個演出）。我兒子，順便說一句，他們倆都在練中國功夫，這都是他們未來的打算。真的，明年我肯定會再次來到這裡。”



南非開普敦觀眾阿西亞說，“（參加中國年演出）我感到緊張但同時也很興奮。祝願大家新春愉快，過個好年，心想事成，幸福快樂，愛情美滿，身體健康，財源滾滾，萬事如意。”



南非開普敦觀眾帕維表示，“中國文化對我來說是陌生的，但我發現它美麗而迷人。”



南非開普敦觀眾馬奇祝中國的朋友們新年快樂。“這場演出非常有趣，我們非常享受它。最喜歡的就是喊著過年祝福，祝每個中國人新年快樂。”



（來源：國際在線）