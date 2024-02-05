富權：韓國瑜院長　撥亂反正VS燙手山芋

中評社香港2月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：韓國瑜院長：撥亂反正VS燙手山芋。以下為文章內容。



中國國民黨推舉“不分區立委”韓國瑜參選並當選“立法院長”後，曾經淪喪於民進黨手中八年的“議事槌”，又再掌握在國民黨的手中。整個藍營”及其支持者，當然是歡欣鼓舞，好像被打了一支強心針，最接近能夠實現“政黨輪替”的“二零二四”大選失敗的落寞瞬間一掃而空。國民黨雖然輸掉了台灣地區領導人的大選，但贏了國會，未來就有無限可能。



實際上，按照“憲法”和《立法院組織法》等法律規定，“立法院長”肩負“國會議長”之職責，超脫政黨立場綜理院務，包括行政事務、議事程序制定、主持黨團協商等，並負責召開“立法院”院會（簡稱院會）及全院委員會。“立法院長”是院會與全院委員會的主席，因此可以決定會議如何進行。若表決時，贊成與反對同票數，會由院長決定最後一票，亦即“一槌定音”。院長遇到有爭議法案時，也負責朝野協商，因此過去常見朝野黨團幹部協商，由院長主持，且因院長是會議主席，若協商仍僵持不下，最後通常也會由院長裁示，例如決定是否要表決，或是繼續協商。《立法院組織法》也規定，立法院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持“立法院秩序，處理議事。



上述職權，還只是屬於“立法院”內部的職權而已，在“立法院”外，“立法院長還承擔著不少屬於“國家慶典”及“國會外交”範疇的職能。比如，在“五二零”賴清德宣誓就職時，根據《印信條例》“『國璽』及『總統印暨職章』，由『立法院院長』於『總統』就職時授與之。”的規定，將是由韓國瑜向賴清德授與“中華民國之璽”、“榮典之璽”。另外，在第十一屆“立法院”的四年屆期中，每年的“雙十”大會，也將由韓國瑜擔任慶籌會主委，負責“雙十”大會籌備，並將在大典上致詞。

