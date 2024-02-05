喜迎龍年新春 共享春節文化——慶祝中國農曆新年活動在多國舉行（圖源：新華社） 中評社北京2月5日電／據人民日報海外版報導，春節將至，年味漸濃。張燈結彩、籌備演出、期盼家人團聚……海內外中華兒女歡欣雀躍、奔忙迎春。每逢佳節倍思親。春節時，不少海外華僑華人心頭總會泛起鄉愁。身在異國他鄉，他們會怎麼過春節？對祖（籍）國和家鄉有哪些牽掛和祝福？近日，記者採訪了幾位華僑華人代表，聽他們講述自己的春節故事。



——編者



印尼中華總商會總主席張錦雄：



願美好的春節年俗代代相傳



龍年春節將至，印尼首都雅加達的年味兒漸濃。高檔超市裡，熙熙攘攘的顧客聽著歡快喜慶的《春節序曲》悠閑購物；大型商場內，人們紛紛駐足觀看精彩的傳統舞獅節目；飯店大堂中，紅色燈籠和鮮花組裝的大花籃非常搶眼。最熱鬧的地方當屬位於老城區的唐人街，賣紅色飾品年貨的攤位連成了片。就在離唐人街幾公里的印尼百家適集團總部，記者採訪了剛從中國回到雅加達的印尼中華總商會總主席、百家適集團董事長張錦雄。



“春節，是所有海外華僑華人最重要的傳統節日，在印尼同樣如此。每年春節來臨前，大家都會為了‘過年’忙碌起來。各大購物中心、唐人街、很多辦公大樓裡，都會換上喜慶的‘中國紅’年飾。”張錦雄表示，“我們中華兒女是‘龍的傳人’，今年恰逢農曆龍年，因此又增加了很多龍的吉祥裝飾。”



“願美好的春節年俗代代相傳。”張錦雄已過古稀之年，回憶往昔，他表示，“我的家庭非常重視中華文化傳承，包括春節民俗。小的時候，每逢春節，我們兄弟姊妹都會緊跟著父母，看他們準備年夜飯，然後一家人高高興興地坐在一起吃團圓飯。如今，我的幾個孩子已經成家立業，平時都忙於自己的家庭和事業。但是，不管各自多忙，我們一大家人春節都要聚在一起，貼福字，掛燈籠，祭奠祖先，吃年夜飯，給晚輩發壓歲錢。我相信，我的後輩也會在這樣的儀式裡耳濡目染，傳承對中華傳統文化和‘中華兒女’的身份認同。”

