黃國昌急開議提最慢2／16　綠諷要社會化

蔡易餘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜上任後，今天下午將舉行首場朝野協商，主要討論“立法院”的開議日期。對於台灣民眾黨黨團總召黃國昌建議在2月6日開議，若來不及就16日。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，新科“立委”辦公室中興大樓目前都還有工班整修，相對需要時間，黃應該要社會化，不要帶風向。2月23日基於慣例，是合理可行的時程，協商會敲出最合適的時間。



民進黨“立委”蔡易餘說，我們會尊重韓國瑜的協商，哪天開議我們都備戰好，我們戰場不是衹有在“立法院”。我們跟選民互動瞭解需求，也會作為“立法院”提案依據，這也是很重要。



他說，不是哪天開議才從那天開始工作，就像我們都有掌握台糖豬肉問題，一檢驗出來，我們馬上北上開記者會，是黃國昌把職務做小了。



黃國昌日前主張，應該要2月6日就開議，遭到民進黨“立委”林俊憲酸“乾脆大年初一拜完年就開會”，批他一點都不社會化。不過黃國昌也反擊林俊憲的發言格調低，他仍主張百工百業，哪個行業2月底才開工？因此他希望盡快2月6日就開始，大家年前有些行政工作準備，覺得太急，那就年後、2月16日開工，不用等到2月底。

