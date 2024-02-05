春節前日薪千元，什麼工作這麼火還缺人？

中評社北京2月5日電／據工人日報報導，每逢春節，服務業、製造業等行業因員工返鄉，出現季節性用工短缺。一些企業通過加工資、發紅包、送禮包、安排補休等方式留人和招人，保障生產生活正常運行。



“春節前十天完工，工資8000元”“工資1萬元，回家過年不如值班掙錢”“寒假工，包吃住、活兒不累、單多價高”“可預支、可睡懶覺，不加班”……最近，招聘平台上的這些高薪急招信息頗為誘人。



臨近春節，什麼行業最缺工？春節期間留崗或打短期工，能掙到多少錢、有何福利？這些崗位對技術技能要求高嗎？近日，記者在北京走訪用工市場一探究竟。



家政保潔一人難求，日薪可達千元



隨著春節臨近，家政、餐飲等行業用工需求量大，成為招聘的“主力”。



“臘月二十四，撣塵掃房子。”許多家庭開始掃塵除垢，辭舊迎新，家政市場也隨之進入了“爆單”模式。相關平台數據顯示，進入1月，家政保潔需求量比上月提升2倍，全屋大掃除訂單量提升300%。記者在某生活服務平台上看到，多家家政服務公司的預約登記顯示，節前已處於不可預約狀態。



家政需求飈升讓家政保潔員們日薪翻倍。來自湖北的保潔員張阿姨平時在社交平台和服務平台上接單。由於幹活利索，她積累了不少客戶資源，臨近春節，很多老客戶聯繫預約。



“1月份以來，訂單爆滿，目前的單量是平日的2倍多，且以全屋清潔、擦玻璃、清洗油煙機等大單為主，兩人上門每天能完成三到六單，平均每人日薪達千元。”張阿姨透露。



除夕臨近，年夜飯預訂火爆，北京不少餐廳的年夜飯已被訂滿，“一桌難求”。為了應對員工返鄉造成的人員緊張，多家餐飲門店加大招聘力度，保障春節前後正常運轉。