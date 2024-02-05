拆開中小企業的數字化“錦囊”

中評社北京2月5日電／據新華社報導，數量龐大、充滿活力，中小企業好似中國經濟發展的“毛細血管”，是實體經濟發展的重要力量。



中小企業也是一面鏡子，折射著經濟發展的最新動向。近幾年，疫情叠加資源和人力成本增長等因素，家底比較“薄”的中小企業，發展面臨多重壓力。



如今，數字化浪潮正勁，5G、AI、雲、大數據等技術的快速發展，正在推動生產方式、工業設計、經營管理等發生巨變。數字技術和中小企業相遇，將產生怎樣的化學反應？



窗明幾淨，幾十台機床整齊排列，生產線井然有序，一名工長正在電子屏上梳理數據。



這裡是安徽黃山昊宇機電科技有限公司的工廠，公司開創4年遇“瓶頸”：交貨期、工作進度靠經驗估摸著來；生產數據、工作排班、生產不良率皆靠人工登記，效率低易出錯；工長每天“算人頭”就要花近3小時……



想創新，要轉型，不知如何邁這一步。



採訪中，記者看到不少類似的中小企業，提質增效決心空前，但缺資金、缺技術、缺人才。缺乏新理念和新工具，生產效率提不上來，如何轉型升級成為“新煩惱”。



轉型路上，中小企業普遍存在三個“不”：因缺少人才和數據能力而“不會轉”；因融資難而“不能轉”；因預期不穩、缺乏信心而“不敢轉”。



古時，有人遇事犯難，智者“錦囊”相送解憂愁。



現在，企業轉型發愁，政府送數字化服務包分憂。