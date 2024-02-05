利好接連釋放　全國碳市場加快升級擴容

中評社北京2月5日電／據經濟參考報報導，2024年全國碳市場步入第三個履約期，利好接連釋放，升級擴容步伐提速。記者瞭解到，電力行業正在研究深化相關配套機制，制定適應雙碳目標下新型電力系統要求的配額分配方案。同時，水泥、電解鋁行業也在加緊準備工作，有望成為首批擴容行業。



利用市場機制控制和減少溫室氣體排放，不僅是推動全社會綠色轉型的重要力量和制度安排，也是加快實現碳達峰碳中和目標的核心政策工具之一。我國碳市場於2021年7月16日正式上線，第一個履約周期共納入發電行業重點排放單位2162家，年覆蓋二氧化碳排放量約45億噸；第二個履約周期共納入發電行業重點排放單位2257家，年覆蓋二氧化碳排放量超過50億噸，從可交易的二氧化碳排放規模看是全球規模最大的碳市場。



數據顯示，截至2023年12月29日，全國碳市場碳排放配額累計成交量達到4.42億噸，累計成交額超過249.19億元，綜合成交均價為56.43元／噸，比第一個履約周期的綜合成交均價提高約32%。



“總體看，全國碳市場基本框架初步建立，促進企業減排溫室氣體和加快綠色低碳轉型的作用初步顯現，有效發揮了碳定價功能。” 中國電力企業聯合會（下稱“中電聯”）規劃發展部副主任張晶傑表示。



進入2024年，我國碳市場加速升級擴容的利好消息接連傳來：1月22日，全國溫室氣體自願減排交易市場（CCER）時隔近7年正式重啟，將有利於豐富交易產品，為降低減排成本提供更多渠道；據中國政府網2月4日消息，國務院公布了《碳排放權交易管理暫行條例》，自2024年5月1日起施行，為全國碳市場的有序發展提供法律保障。



記者從中電聯獲悉，電力行業按照國家總體部署，正在深化相關配套機制研究，加強碳市場與電力市場協同機制研究，為建設全國統一大市場提供支撐；研究適應雙碳目標下新型電力系統要求的配額分配方案，促進碳市場機制為行業低碳減排發揮積極作用；修訂火電廠煙氣二氧化碳排放連續監測（CEMS）行業標準，提升碳排放數據質量。



張晶傑建議，充分考慮煤電企業在電力系統中的作用和實際經營困難，基準線收緊水平控制在合理範圍，強化煤電兜底保供作用、穩定能源供應，完善碳排放配額分配機制。同時，盡快明確基準線收緊尺度和更新的時間尺度、存量配額結轉原則等配額分配相關政策。