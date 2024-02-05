“新奇特優”中國品質農業駛入快車道

中評社北京2月5日電／據經濟參考報報導，發展品質農業，打造品質農產品，交付從田間到舌尖的信任，是落實質量興農戰略的重要舉措。記者觀察發現，在即將到來的龍年春節，越來越多的“新奇特優”農產品在綫上綫下熱銷，被擺上千家萬戶的餐桌，為國民好生活再添好滋味，成為中國農業高質量發展的生動注腳。



年貨火熱背後的“生意經”



臘月已至，年味漸濃，消費市場隨之升溫。拼多多等主流電商平台數據顯示，自1月初年貨節啓動以來，生鮮水果銷量快速提升，其中，丹東草莓、車厘子、帝王蟹等高檔生鮮銷量增長明顯。



從地標農產品到全球尖貨，越來越多的“新奇特優”產品被列入選購清單，走上大衆餐桌。



“新年的儀式感，從備年貨開始。”上海市民張先生稱，盡管生活水平越來越高，購物越來越便捷，但中國人在重要節日期間囤貨、購物，大包小包往家裡拎東西的習慣至今未變。在Ole、CitySuper等精品超市選購時，張先生發現國產精品生鮮的占比提高了，“今年，我從長輩手中接棒，成為采購主力，我選的龍年限定冰糖秋月梨禮盒、菌菇幹貨禮盒得到了全家人的好評。”



阿裡巴巴數據顯示，從人群數量和GMV（成交總額）兩方面來看，在年貨節購物大潮中，25歲至34歲的年輕群體已全面“接管”家庭主導權，成為核心購買力量。



一方面是老百姓的“菜籃子”“果籃子”日益全球化，一方面是褚橙、大涼山醜蘋果、三亞芒果等本土品牌不斷“出圈”，佳農集團水果事業部總經理張景真感覺到，如今的消費者確實已經不一樣了，他們對品種、品質、品牌、包裝、購買方式的要求已然發生巨大變化。“在消費升級、健康中國、高素質新農人湧入的浪潮下，中國品質農業發展明顯提速，進口水果從品種、分級定品、包裝、營銷等方面作出的示範也帶動國內一批果企不斷追趕。”



近日，2023年度熊貓指南中國優質農產品榜單在海南博鰲正式發布，共計343款產品入選，其中金龍魚五常基地原香稻（五優稻4號）、羊脂籽米（聲農8號）、億林有機枸杞（寧杞1號）等19種優質農產品脫穎而出，成為三星（極佳Outstanding）產品。