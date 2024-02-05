銀行理財積極挖掘市場機會

中評社北京2月5日電／據中國證券報報導，“最近我購買的銀行理財產品收益明顯變多了。”投資者李女士說。Wind數據顯示，1月2日至2月2日，中債－新綜合財富（總值）指數上漲1.08%。



分析人士表示，近期債市表現與金融市場資金面寬鬆等因素有關。展望2024年全年，銀行理財機構對債券市場較為樂觀，預計權益市場也將在震蕩中迎來配置機會。此外，在存款降息背景下，銀行理財市場規模有望提升。



債市處於有利環境



李女士購買的某國有行理財公司旗下一款產品1月24日至1月31日的收益顯著多於其他時間區間。這與近期債券市場回暖有關，招銀理財解釋稱，一方面，受到跨月後降准落地時間臨近，叠加1月末央行持續大額投放流動性，呵護市場信心；另一方面，市場風險偏好回落導致權益市場表現乏力，股債蹺蹺板效應顯著，股市連續調整帶動債市收益率下行。



展望後市，交銀理財表示，後續寬鬆預期仍有支撐，降准之後釋放的流動性或繼續推動短端利率下行；長端方面，基於基本面支撐以及寬鬆預期，利率向上空間不大。



招銀理財提示稱，短期貨幣寬鬆預期帶動的債市收益率下行或暫告一段落，本輪債市交易降准或進入尾聲，市場將再次進入政策觀望期。春節臨近，預計近期交投逐步轉淡，收益率波動將有所下降。



廣銀理財稱，從微觀行為角度來看，近期超長利率表現強勢背後或不乏偏股型基金經理買入超長利率債對衝權益類資產下跌的行為，“看股做債”的交易特徵明顯。



關注權益市場機會



開年以來，A股市場調整，但銀行理財公司仍關注權益市場機會。