台糖沒檢出瘦肉精　綠委要台中市府說清楚

“拒絕恐慌，台中市府過年前要說清楚！”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）台糖安心豚冷凍梅花肉片日前遭台中市衛生局驗出瘦肉精“西布特羅”（Cimbuterol）震驚社會，台糖日前發聲明強調從未購買瘦肉精養殖，“農業部”雖查驗後呈現陰性，但台糖為確保消費者安全申請復驗。民進黨“立委”今天則說，經過中央食藥署大批檢驗確定台糖送驗的包括血清、飼料等45項送驗項目，都沒有驗出瘦肉精。



民進黨“立委”蔡易餘、陳亭妃今天召開“拒絕恐慌，台中市府過年前要說清楚！”記者會。現任台糖董事長楊明州，在前高雄市長陳菊任內擔任過副市長。



蔡易餘說，食藥署用最快的速度針對豬隻血、毛髮等樣品，以及豬的飼料等45樣都抽查並公布結果，抽驗的清單裡面，針對包括西布特羅以及其他瘦肉精都未檢出。



蔡易餘表示，台糖飼養豬的過程飼料很重要，台中市政府為何檢出瘦肉精成分？台灣飼養豬隻的經驗是，要吃肥豬肉不吃瘦肉，加上瘦肉精成本很高，若台糖養殖加上瘦肉精，並不會增加大家對豬肉愛好度，還增加成本等，這是沒有道理事情。



他表示，這件事情新聞一直報導，會造成豬農恐慌，再過幾天是過年，是使用豬肉最大宗的時間，台中市府這樣公布檢驗，會不會對於養豬農造成傷害，希望台中市政府對於檢驗實驗室掌握豬隻來源，中間運送過程有沒有出問題等要交代清楚，否則會造成恐慌，這非常不好。食藥署已經擴大檢驗力度，希望台中市政府把檢驗實驗的數字公布清楚。

