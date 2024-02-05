拆除公司、板橋服務處同地址？黃國昌說明

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌受訪，右為副總召黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）針對網紅報料，台灣民眾黨“立委”黃國昌日前開張的板橋服務處地址，與黃委託拆除自家違建的“恆合營造”地址相同，黃國昌5日笑說，這是什麼爆料？這些都是公開資訊，他說到做到一定會拆，絕不會像賴清德一樣“賴著不拆”。況且，賴老家的“公益信託”，進度到底到哪了？可能賴也要向台灣社會報告。



至於中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁喊話要成立“國會特偵組”，黃國昌說，實際內容可能得請傅總召比較具體清楚的說明，在還不清楚內容前，他難以評論，但建立“國會”聽證調查制度、強化“國會”人事同意權審查密度等，本就是民眾黨提出的“國會”改革主張，包括行政官員在“立法院”說謊竟沒有法律責任，這非常令人匪夷所思。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日上午召開“最強戰力民眾黨 新會期優先法案亮相！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷等人一同出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，他的板橋服務處房子是他老婆的，早已財產申報了，而岳父的公司登記在那邊，到底有什麼問題？至於拆除他自己的違建的進度，大家不用急，新北市環保局最近已通過廢棄物清運計劃，接下來就會如期提出拆遷計劃，他絕對說到做到，絕不會像賴清德一樣“賴著不拆”。

