檢出台糖豬肉瘦肉精遭質疑　台中市府回擊

台中市衛生局長曾梓展。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月5日電（記者 方敬為）台灣公營企業台糖公司冷凍梅花豬肉片日前遭台中市衛生局驗出瘦肉精“西布特羅”（Cimbuterol）震驚社會，但台“農業部”、“衛福部”後續查驗同批號肉品呈現陰性，質疑中市府檢驗流程可能汙染，台“衛福部”政務次長王必勝更說不解為何急於公布？台中市政府今天召開記者會說明，未立即公布資訊就是瀆職，強調檢驗流程一切按官方規定，歡迎派員一同復驗，對檢驗結果有信心。



台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，台糖發聲明強調，從未購買瘦肉精養殖，並經過“農業部”查驗同批號肉品呈現陰性，“行政院”食安辦公室4日晚間召開聯合記者會，會同“衛福部”、“經濟部”、“農業部”及台糖公司董事長楊明州出席表示，經再次送驗台糖肉品、採集來源畜牧場的豬隻毛髮以及血清和飼料等45件樣品，皆未驗出乙型受體素“西布特羅”。



“農業部”代理部長陳駿季質疑，台中市政府檢驗流程可能不夠標準，或有檢體汙染可能。“衛福部次長”王必勝則表示，中市府應該謹慎判讀，且不明白為何急於公布相關資訊，請媒體記者去問市府。綠委王定宇更稱台中市此舉有政治鬥爭意圖，釋出尚未復驗確認的訊息，建議台糖公司應該要向中市府提告。



台中市衛生局、農業局、新聞局5日上午臨時發出記者會採訪通知，向外界說明檢驗來龍去脈，衛生局食安處處長傅瓊慧透過簡報列出稽查到檢驗的時間軸，並強調市府為求慎重，前前後後共查驗6次，每次都有檢出西布特羅，並排除檢體汙染可能，若是檢體被試劑汙染，不會衹有單一種瘦肉精有反應。

