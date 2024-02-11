中評專訪：洪孟楷談棒球為何成台灣選戰元素

洪孟楷。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月11日電（記者 俞敦平）棒球在台灣有著近百年的歷史，也反映了台灣社會的變遷與多元性。從最早紅葉少棒的榮耀轉變成醜聞與悲劇、中華職棒的蓬勃發展到遇到假球案跌落谷底，到近期又再度蓬勃發展甚至衍生出獨特的啦啦隊文化。台灣的棒球走過了一個特殊的歷史歷程，變成了台灣人共同的文化回憶與驕傲，也成了台灣最熱門的運動，甚至是政治人物選舉時常常來拿吸引選民的工具。



中評社特別專訪了資深的棒球迷、國民黨“立委”洪孟楷請他分享他個人與棒球的故事。洪孟楷表示，棒球是他生命的一部分，也是台灣社會的向心力。他分享道，棒球是他從小就愛上的運動，也是生命中不可或缺的一部分。他記得小學一、二年級的時候，職棒剛開始的兩年，他的小叔叔和爸爸都是熱愛棒球的人，他們常常帶他去看棒球比賽。他們家離小巨蛋（以前的台北市立棒球場）很近，走路只要十五分鐘。他第一次看的比賽，就是兄弟象的比賽，從那時起，他就成了兄弟象的忠實球迷，一直到現在。



洪孟楷接著如數家珍的把30多年前的“一代象”陣容完整的介紹了一遍，他表示這些球員的名字，就像是他的家人一樣，總是在心中。他指出，後來，他上了大學，也看到了兄弟象的“二代象”，他最喜歡的是黃金三劍客：彭政閔、陳致遠、蔡豐安。儘管他們後來有些風波（有些捲入了假球案），但是他們的球技和風采，都是他美好的回憶。

