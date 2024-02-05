最高檢：當前電信網絡詐騙呈集團化等態勢

中評社北京2月5日電／據新華社報導，“當前，電信網絡詐騙呈集團化、跨境化、鏈條化、產業化態勢，境外出現以‘工業園’‘科技園’為幌子的超大犯罪集團，從單獨實施詐騙犯罪到衍生出故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，嚴重損害人民群衆安全感。”



最高人民檢察院第四檢察廳廳長張曉津2月4日介紹檢察機關打擊電信網絡詐騙犯罪有關情況時表示，除了上述趨勢外，當前為境外電信網絡詐騙犯罪集團提供幫助的境內外相關黑產鏈條更為完整，人員、信息、技術、資金等黑產模塊更為穩定，技術門檻進一步降低，資金渠道交織隱蔽，社會危害性極大。



張曉津介紹，從檢察機關辦案情況看，刷單返利、虛假投資理財、虛假購物、冒充客服、虛假征信等是較為常見的詐騙手段，其中刷單返利、虛假投資理財類詐騙占到一半以上。犯罪分子將不同詐騙模式相互融合，還衍生出“殺豬盤＋虛假投資”“賭詐結合”等複合手段，更具有欺騙性和迷惑性。



面對當前電信網絡詐騙犯罪形勢，檢察機關依法從嚴懲治電信網絡詐騙及其關聯犯罪，全力打團夥、摧網絡、斬鏈條，對相關犯罪人員該捕即捕、當訴則訴，依法從嚴提出量刑建議。最高檢會同公安部掛牌督辦第三批5起特大跨境電詐案件，先後向28個省份交辦督辦涉緬北電信網絡詐騙案件，涉案人員達4．5萬名，聚焦人員、資金、信息黑產加大打擊力度，持續釋放依法從嚴強烈信號。



據介紹，隨著打擊治理力度持續加大，檢察機關辦理電詐及其關聯犯罪案件數量明顯上升。2023年1月至11月，檢察機關起訴利用電信網絡實施的詐騙犯罪4．2萬餘人，同比上升63．5％；起訴幫助信息網絡犯罪活動罪12．9萬餘人，同比上升13．2％。



張曉津介紹，檢察機關依法從嚴對電信網絡詐騙犯罪打擊的同時，還全力開展追贓挽損工作，聚焦案件背後反映的社會治理漏洞和短板，制發社會治理類檢察建議，協同相關部門加強訴源治理。