中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央以前所未有的勇氣和定力正風肅紀反腐，打出了一套自我革命的“組合拳”，不斷清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，不斷清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，黨在革命性鍛造中更加堅強。黨和人民事業發展到什麼階段，正風肅紀反腐就要推進到什麼階段。習近平總書記在深入推進黨的自我革命實踐需要把握好的九個問題中，強調“以正風肅紀反腐為重要抓手”。圍繞“以正風肅紀反腐為重要抓手”這個問題，本網記者專訪了中共中央黨校（國家行政學院）研究室主任沈傳亮。



記者：深入推進黨的自我革命，為什麼要以正風肅紀反腐為重要抓手？



沈傳亮：形勢決定任務。十多年前，中國共產黨面對的形勢是，改革開放和社會主義現代化建設取得巨大成就，黨的建設新的偉大工程取得顯著成效，同時一系列長期積累及新出現的突出矛盾和問題亟待解決。其中，黨內存在不少對堅持黨的領導認識模糊、行動乏力問題，存在不少落實黨的領導弱化、虛化、淡化問題，有些黨員、幹部政治信仰發生動搖，一些地方和部門形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風屢禁不止，特權思想和特權現象較為嚴重，一些貪腐問題觸目驚心。堅持問題導向，是我們黨作為馬克思主義政黨的鮮明品格。面對黨內存在的突出問題，既要找准突破口，也要選好有力抓手。



黨的作風就是黨的形象，關係人心向背，關係黨的生死存亡。“四風”是群眾深惡痛絕、反映最強烈的問題，必須下大氣力糾治。習近平總書記在2012年12月中央政治局會議審議通過關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定時強調，“我們不舒服一點、不自在一點，老百姓的舒適度就好一點、滿意度就高一點，對我們的感覺就好一點。”落實八項規定精神“從領導幹部做起”的自我革命風範，展現了新形象新氣象，起到了“徙木立信”的作用。八項規定一子落地，黨的建設滿盤皆活。對此，必須常抓不懈、久久為功，直至真正化風成俗。



加強紀律建設是全面從嚴治黨的治本之策。全面從嚴治黨，不能只盯著極少數嚴重違紀違法的黨員領導幹部，9800多萬名黨員光靠辦幾個案子是管不住、治不好的。黨要管黨、從嚴治黨，靠什麼管，憑什麼治？就要靠嚴明紀律。作為世界上最大的馬克思主義執政黨，我們黨要保持團結統一，除了正確理論和路線方針政策外，必須靠嚴明規範和紀律。衹有把紀律挺在前面，堅持紀嚴於法、紀在法前，把管和治更多體現在日常，真正管住絕大多數，才能實現管黨治黨“全面”和“從嚴”的有機統一。



腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。習近平總書記反復強調，民心是最大的政治，人民群眾最痛恨腐敗，不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪14億人民，這是一筆再明白不過的政治賬、人心向背賬。必須打贏這一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，以黨永不變質確保紅色江山永不變色。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停。



記者：黨的十八大以來我們黨是如何推進正風肅紀反腐的？



沈傳亮：黨的十八大以來，我們黨找到了自我革命這一跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案，以反腐懲惡的雷霆之勢刹住了一些長期沒有刹住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，清除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。我們黨成功走出一條依靠政治優勢、制度優勢、法治優勢的反腐敗之路，開辟了百年大黨自我革命的新境界。



從制定和落實中央八項規定開局破題，以釘釘子精神糾“四風”樹新風。以習近平同志為核心的黨中央率先垂範、以身作則，持之以恒正風肅紀，堅決反對特權思想和特權現象，在常和長、嚴和實、深和細上下功夫，一個節點一個節點堅守、一個問題一個問題突破。我們黨以十年磨一劍的決心和定力，持續擦亮作風建設這張金色名片，以小切口推動了大變局，黨風政風為之一新，黨心民心為之一振。



全面加強黨的紀律建設。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視紀律建設，堅持以黨章為根本遵循，將紀律建設納入黨的建設總體布局，用鐵的紀律全面從嚴管黨治黨。堅持紀嚴於法、執紀執法貫通，深化運用“四種形態”，把嚴守政治紀律和政治規矩放在首位，帶動各項紀律全面從嚴，發揮紀律建設標本兼治的利器作用。全面提升紀律建設的政治性、時代性、針對性，制定修訂關於新形勢下黨內政治生活的若干準則、黨內監督條例等，三次修訂紀律處分條例，以有紀可依、執紀必嚴、違紀必究的有力行動，推動全黨形成遵規守紀的濃厚氛圍。



開展史無前例的反腐敗鬥爭。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央，以巨大的政治勇氣和“得罪千百人、不負十四億”的責任擔當，不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，“打虎”“拍蠅”“獵狐”多管齊下，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，堅持受賄行賄一起查，堅持有案必查、有腐必懲，堅決清除一切腐敗分子。反腐敗鬥爭作為新時代全面從嚴治黨的關鍵一役不斷向縱深推進，從“腐敗和反腐敗呈膠著狀態”到“反腐敗鬥爭壓倒性態勢正在形成”“壓倒性態勢已經形成”“壓倒性態勢已經形成並鞏固發展”，再到“取得壓倒性勝利”，直到如今的“取得壓倒性勝利並全面鞏固”。



記者：在新時代新征程上，如何以正風肅紀反腐為重要抓手，把黨的自我革命進行到底？



沈傳亮：習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。我們對反腐敗鬥爭的新情況新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識，以永遠在路上的堅韌和執著，精準發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。



一是深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，不斷提高黨的自我革命的堅定性。習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想凝結了新時代全面從嚴治黨豐富實踐經驗和重要理論成果，凝聚了全黨高度共識，為新時代新征程深入推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭提供了根本遵循，為做好新征程紀檢監察工作提供了強大思想武器和科學行動指南。我們必須深學細悟篤行，準確把握這一重要思想的精髓要義和實踐要求，不斷深化對黨的自我革命的規律性認識，把黨的自我革命的思路舉措搞得更加嚴密，把每條戰線、每個環節的自我革命抓具體、抓深入。



二是堅持系統觀念，深刻把握正風肅紀反腐的整體性。要準確把握新征程反腐敗鬥爭總的要求和戰略部署，下大氣力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度，對症下藥、精準施治、多措並舉，讓反復發作的老問題逐漸減少，讓新出現的問題難以蔓延，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。不正之風和腐敗互為表裡、同根同源，要健全風腐同查同治工作機制，既“由風查腐”又“由腐糾風”。以優良作風作引領，以嚴明紀律強保障，以反腐懲惡清障礙，推動黨的自我革命環環相扣、層層遞進。



三是靶向發力、重點突破，持續抓好作風建設、紀律建設和反腐敗鬥爭。要突出常態長效深化落實中央八項規定精神，持之以恒抓好作風建設，專項整治違規吃喝，重拳糾治群眾反映強烈的形式主義、官僚主義等問題。要突出嚴的基調深化黨的紀律建設，以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機，認真組織開展紀律教育，規範運用“四種形態”嚴格紀律執行，進一步健全各負其責、統一協調的管黨治黨責任格局，持續完善問責制度及程序。突出鏟除土壤條件深化反腐敗鬥爭，強化反腐敗高壓態勢，縱深推進“不敢腐”；強化以案促改、以案促治，縱深推進“不能腐”；強化正反兩方面教育，縱深推進“不想腐”；強化受賄行賄一起查，縱深推進鏟除“圍獵”這個政治生態污染源；強化完善反腐敗工具箱，縱深推進反腐敗能力建設。



