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傅崐萁提“國會”特偵組 綠：經得起考驗？
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2024-02-05 12:45:13
陳亭妃。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）第11屆“立委”上任後，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁喊出成立“國會”特偵組”。民進黨“立委”蔡易餘與陳亭妃對此都不願多加評論。但陳亭妃說，但是不要忘了，傅崐萁提出“國會”成立特偵組，一隻手指別人，四隻手指自己，同樣標準來看，國民黨“立委”能否經得起考驗，我們也有很多存疑。
傅崐萁主張成立“國會”特偵組，完備聽證權、調查權等。綠委蔡易餘說，每個黨團都會提出各自法案，等提案正式提出來看到內容再做討論，現在評論有點早。
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