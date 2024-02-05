工商銀行：召開全面從嚴治黨會議

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，工商銀行召開2024年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議，深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，認真落實二十屆中央紀委三次全會部署，總結全行2023年全面從嚴治黨及紀檢監察工作，部署2024年任務。



“要深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，準確把握‘九個以’的實踐要求，縱深推進全面從嚴治黨從嚴治行，為堅定不移走好中國特色金融發展之路，奮力開創金融服務中國式現代化新局面提供堅強保障。各機構‘一把手’要切實做到嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄。”工行黨委書記廖林部署2024年全面從嚴治黨重點任務：持續強化政治建設，永葆對黨忠誠的政治本色；持續深化反腐敗鬥爭，不斷提高一體推進“三不腐”的能力和水平；持續加強作風建設，持之以恒加固中央八項規定堤壩；持續深化黨的紀律建設，切實強化紀律自覺、維護紀律剛性；持續健全全面從嚴治黨體系，提升從嚴管黨治黨的系統性和有效性；持續深化紀檢監察體制改革，推動監督體系更加系統完善；持續加強隊伍建設，鍛造忠誠乾淨擔當的紀檢監察幹部隊伍和黨務幹部隊伍。



駐工行紀檢監察組組長、工行黨委委員楊少俊指出，深化工商銀行黨風廉政建設和反腐敗工作規律性認識，清醒認識當前反腐敗鬥爭形勢，與工商銀行黨委同題共答、同向發力，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。緊緊圍繞“國之大者”，強化政治監督；緊緊圍繞重點問題持續發力，深化金融反腐；緊緊圍繞制度完善和制度執行，實化以案促改；緊緊圍繞規範運用“四種形態”，細化日常監督；緊緊圍繞清廉工行建設，淨化政治生態。



為表彰在重要問題線索核查、重大腐敗案件查辦等工作中表現突出的人員，會上工行黨委班子成員為第一屆“清廉衛士”和2023年度工銀成就獎（紀檢監察）的獲獎代表頒獎，激勵鼓舞全行紀檢監察幹部擔當作為、幹事創業，為深入推進全面從嚴治黨從嚴治行奉獻力量。



“感覺很震撼，觸及靈魂，為大家敲響了警鐘……”與會同志集體觀看了專題警示教育片。該片反映了工商銀行總行原個人金融業務總監兼個人金融業務部總經理李衛平搞“小圈子”、“靠金融吃金融”、銀企“旋轉門”“逃逸式辭職”等典型問題，深入剖析其墮落軌跡和蛻變根源，警示教育各級領導幹部以案為鑒、自警自省。



2023年，工行黨委與駐工行紀檢監察組同心同向，把建設清廉工行作為戰略性、基礎性工程，堅定不移全面從嚴治黨，一刻不停正風肅紀反腐，全行共黨紀和監察立案802件次，給予黨紀處分891人，其中各級機構“一把手”158人，黨建引領、從嚴治理的特色更加突出鮮明。2024年，工商銀行將堅決落實黨中央深化金融反腐部署要求，不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度，為工商銀行以清廉之姿走好中國特色金融發展之路提供堅強保障。