紀巡聯動揪出管網工程貓膩

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站報導“沒想到一封信訪件牽扯出來身邊的一起貪污受賄大問題，對我們真是一種警醒。”近日，武漢市黃陂區羅漢寺街道相關幹部在得知區紀委監委給予李某某處分意見時感慨地說道。



去年8月，黃陂區委第五巡察組對羅漢寺街道開展巡察，兩份關聯的信訪件引起了工作人員的注意。



“組長，有人舉報管網（二期）提檔升級項目副指揮長李某某利用管網工程侵吞國家水改資金、拿回扣、謀私利。”“前期紀委信訪室提供給我們的信訪件也是關於李某某的，反映他虛構工程，侵吞國家資金。”組務會上工作人員將巡察收到的信訪件和區紀委監委巡前提供的信訪情況一并向組長進行了匯報。



兩者之間的共通點讓巡察組組長吳建斌敏銳地察覺到其中可能藏有貓膩，當即安排組員重點調查。



根據實名舉報人提供的信息，巡察人員一方面迅速從羅漢寺街調閱了2013年至2023年農村飲用水安全改造工程的全部台賬，另一方面深入村灣實地走訪村民。



“聽說維修了很多次，但沒看到過施工隊動工，水質還是很差。”“水管質量真的不行，動不動就停水了。”走訪過程中，群衆怨聲載道。結合查閱資料中發現的管網（二期）提檔升級項目招投標資料的缺失，巡察組認為信訪件反映的問題可信度較高。



巡察組決定兵分兩路，一面對當事人進行談話了解，一面實地查看水管維修項目，但調查工作并不順利。



“群衆反映你負責的管網工程質量差，是否偷工減料？”“還有群衆反映某村水管維修期間都未見施工隊施工，是否是虛列項目？”面對專項巡察組開門見山的問詢，李某某均矢口否認，并堅稱“我管的自來水管維修工程每一件都切實維修了，我是在為老百姓做實事。”



另一邊，由於自來水管網都在地下，在村委會的協助下，即使打開井蓋，也沒法判斷維修情況，給巡察組的實地察看造成一定阻礙。此外，有些工程項目施工時間久遠，部分了解情況的群衆因拆遷、外出務工等原因難以聯系上。



“這件事情村民們反映很強烈，必須一查到底，對群衆有個交代。”經組務會研究，巡察組決定將管網（二期）提檔升級項目招投標資料缺失作為面上問題同相關信訪件及調查情況一并移交區紀委監委繼續調查。



黃陂區紀委監委經過與實名舉報人談話、查閱比對銀行流水等調查手段，查清了李某某通過他人偽造工程項目合同、票據等手段虛報冒領、貪污財政專項資金，以及索賄等一系列犯罪事實。最終李某某被開除黨籍、開除公職，并被移送司法機關進一步審理。