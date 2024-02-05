河南通報5起違反中央八項規定精神問題

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，中央紀委國家監委網站訊 春節假期將至，為強化警示教育，確保廉潔乾淨過節，河南省紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神典型問題。具體如下：



1.河南農業投資集團有限公司原黨委書記、董事長鄭獻鋒收受可能影響公正執行公務的禮金、消費卡問題。2013年春節至2023年春節，鄭獻鋒多次違規收受私營企業主所送的禮金、消費卡折合共計32.6萬元。鄭獻鋒還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.安鋼集團原黨委書記、董事長李利劍接受可能影響公正執行公務的宴請問題。2023年春節期間，李利劍先後違規接受下屬公司3名人員安排的宴請。李利劍還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.省委政法委原副書記、一級巡視員袁荷剛收受可能影響公正執行公務的消費卡、接受可能影響公正執行公務的旅遊安排問題。2013年至2018年，袁荷剛在逢年過節期間多次違規收受私營企業主所送消費卡折合共計6萬元。2021年至2023年，袁荷剛先後2次接受管理和服務對象安排到多地旅遊，相關費用由管理和服務對象支付。袁荷剛還存在其他違紀違法問題，受到留黨察看一年、政務撤職處分。



4.西華縣政府副縣長、縣公安局黨委書記、局長龍文欽借操辦喪事之機斂財問題。2023年7月9日至12日，龍文欽在操辦親屬喪事期間，違規收受管理服務對象等人員禮金共計4.4萬元。龍文欽受到黨內警告處分。



5. 羅山縣市場監督管理局黨組書記、局長吳傳勝等人借招商之機繞道旅遊問題。2023年4月，吳傳勝帶隊赴無錫、昆山招商期間，擅自改變公務行程，駕駛公務用車到當地多處景點游玩。吳傳勝受到黨內嚴重警告處分，其他人員分別受到相應處理。



