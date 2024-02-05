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李河流接受紀律審查和監察調查
http://www.CRNTT.com   2024-02-05 13:12:15


　　中評社北京2月5日電／據雲南省紀委監委消息：雲南省昆明市政協原副主席李河流涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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