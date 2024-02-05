太平人壽保險有限公司張可被開除黨籍

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委駐中國太平保險集團有限責任公司紀檢監察組、福建省紀委監委消息：日前，經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐中國太平保險集團有限責任公司紀檢監察組、福建省龍岩市監委對太平人壽保險有限公司原黨委書記、總經理張可嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，張可喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠；無視中央八項規定精神；違背組織原則；把下屬及其單位當作“提款機”；不正確履行職責；大搞權錢交易，甘於甚至主動尋求被“圍獵”，利用職務便利為他人在業務承攬等方面謀取利益，并非法收受巨額財物。



張可嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法并涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中國太平保險集團有限責任公司黨委會議研究，決定給予張可開除黨籍處分，抄告其所在黨組織予以執行，收繳、責令退賠其違紀違法所得；經龍岩市監委研究，決定將張可涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一并移送。