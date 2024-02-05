交通銀行廣東省分行行長周寶志被開除黨籍

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委駐交通銀行紀檢監察組、遼寧省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐交通銀行紀檢監察組、遼寧省本溪市紀委監委對交通銀行廣東省分行原黨委書記、行長周寶志嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，周寶志喪失理想信念，背棄初心使命，長期轉移、隱匿贓款贓物，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，貪圖生活享受，大肆收受禮品、禮金，頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請、旅游、娛樂安排；毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等幹部人事工作中為他人謀取利益并收取財物；廉潔底綫失守，唯利是圖，違反規定從事營利活動并獲取大額回報，低價購買管理服務對象房產，收受明顯超出正常禮尚往來的財物；違反生活紀律；利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；違反國家法律法規發放貸款，數額特別巨大。



周寶志作為黨員領導幹部和國有企業管理人員，對黨不忠誠不老實，罔顧黨紀國法，靠銀行吃銀行，嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法并涉嫌受賄犯罪、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大、十九大乃至二十大後仍不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經交通銀行黨委研究，決定給予周寶志開除黨籍處分；收繳其違紀違法所得；其涉嫌犯罪問題由遼寧省本溪市監委移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



