重慶：壓實行業部門監管責任

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，重慶市城口縣紀委監委主要負責同志專題聽取駐縣發展改革委紀檢監察組、駐縣交通局紀檢監察組等紀檢監察機構配合行業主管部門，深入開展節前安全生產隱患大排查、大整治、大執法專項監督檢查情況，確保從源頭上加強監督、壓實責任、督促整改，堵住隱患漏洞。



臨近歲末，重慶市各級紀檢監察機關立足職能職責加強監督，督促各級各部門拿出切實管用的舉措，推動壓緊壓實安全生產主責部門和監管部門責任，督促其履職盡責、勇於擔當。



“夜市燒烤攤多，街面人流量大，消防安全是否做到位？消防通道能否保證暢通？”近日，該市紀委監委組建暗訪組，深入渝北區商業街區等地檢查節前安全生產責任落實情況。



到基層一綫、到群衆身邊，該市紀委監委各派駐機構也在積極履職。駐市應急管理局紀檢監察組結合市安委會節前全市安全生產督導工作，緊盯市應急管理局工作人員在區縣一綫履職盡責、遵規守紀、工作作風等情況，采用“嵌入式”監督的方式，派員組成專項督查組到墊江等區縣，通過隨機抽查、座談走訪、路上點查的方式，倒逼責任落實。



駐市市場監管局紀檢監察組則結合市場監管領域風險隱患排查事項清單，深入特種設備檢測機構、計量質檢院等單位調研督導，推動全面落實檢查特種設備和檢驗檢測危化品原材料安全管理責任；同步加強對下指導，督促各駐區市場監管局紀檢監察組會同主責部門，深入市場一綫，重點加強對景區餐飲的監督檢查，做到守土有責、守土盡責。



駐市經濟信息委紀檢監察組聯合職能部門深入江北、渝北、璧山等部分液化石油氣裝配站，抽查液化氣生產環節安全責任是否落實到位；駐市交通局紀檢監察組督促主責部門加強運輸、銷售等環節的安全監管，全鏈條排查安全隱患。



市紀委監委相關監督檢查室發揮統籌調度作用，堅持上下聯動、貫通協同，一方面，指導各相關紀檢監察組靠前監督，跟進監督；另一方面，督促各區縣紀檢監察機關結合各地實際，整合監督力量，創新監督舉措，確保監督質效。