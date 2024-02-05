廣安觀潮丨突出“兩個維護”深化政治監督

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會對今年紀檢監察工作作出八個方面部署，其中，“突出‘兩個維護’深化政治監督”被列為第二項，強調“把嚴明黨的政治紀律和政治規矩擺在突出位置，聚焦政治忠誠、政治安全、政治責任、政治立場、黨內政治生活，堅決糾正政治偏差，及時消除政治隱患”。



中國共產黨是靠革命理想和鐵的紀律組織起來的馬克思主義政黨，紀律嚴明是黨的光榮傳統和獨特優勢。黨的紀律是多方面的，但政治紀律是最重要、最根本、最關鍵的紀律，是維護黨的團結統一的根本保證。我們黨成立初期，就樹立了明確的“紀律立黨”理念，尤為重視紀律建設特別是政治紀律建設。進入新時代，以習近平同志為核心的黨中央堅持問題導向，把嚴守政治紀律和政治規矩放在首位，有力推動全面從嚴治黨取得歷史性、開創性成就。習近平總書記多次指出，“在黨的紀律規矩中，政治紀律和政治規矩是最根本、最重要的”，強調“必須執行政治紀律，帶動各項紀律全面從嚴、一嚴到底”。去年12月，黨中央印發了修訂後的《中國共產黨紀律處分條例》，《條例》堅決落實黨的二十大關於堅持和加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導的各項部署要求，進一步嚴明政治紀律和政治規矩。紀檢監察機關作為黨的“紀律部隊”，要切實擔負起維護黨紀的重要職責，嚴格執行政治紀律，帶動各項紀律全面從嚴、一嚴到底。



堅定不移擔負“兩個維護”重大政治責任，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。政治紀律是全黨在政治方向、政治立場、政治言論、政治行動方面必須遵守的剛性約束，“兩個維護”是最根本的政治紀律。遵守黨的政治紀律和政治規矩，最核心的是堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。要堅定維護黨中央集中統一領導，切實加強黨的政治建設，確保全黨在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。堅決同危害黨中央權威和集中統一領導的言行作鬥爭，推動各級黨組織和黨員幹部與黨中央同心同德，真心愛黨、時刻憂黨、堅定護黨、全力興黨，在黨的旗幟下團結成“一塊堅硬的鋼鐵”。



緊緊圍繞新時代新征程黨的使命任務強化政治監督，確保黨中央決策部署落地生根、一貫到底。政治監督是實現黨的政治路線的重要保障，是督促全黨堅持黨中央集中統一領導的有力舉措。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程黨和國家的中心任務，是新時代最大的政治。紀檢監察機關要著眼關乎全局、關乎長遠、關乎根本的“國之大者”，不斷深化政治監督，推動黨中央擘畫落地生根。緊緊圍繞習近平總書記重要指示批示和黨中央大政方針加強政治監督，常態化開展落實情況“回頭看”，督促全黨統一思想、統一意志、步調一致向前進。在推動政治監督具體化、精準化、常態化上下更大功夫，以具體求深入，以精準求實效，以常態求長效，以有力有效的政治監督促進各項政策落實落地。



堅決糾正政治偏差，及時消除政治隱患。要堅持激濁和揚清並舉，嚴明政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，破“潛規則”，立“明規矩”，堅決防止搞“小圈子”“拜碼頭”“搭天線”，有力打擊各種政治騙子，嚴格防止把商品交換原則帶到黨內，持之以恒淨化政治生態。聚焦政治忠誠，及時發現、著力解決“七個有之”問題，堅決糾治“低級紅”“高級黑”；聚焦政治安全，對在黨內搞政治團夥、“小圈子”、利益集團的人決不手軟；聚焦政治責任，把監督重點放在推動各級黨委（黨組）和領導幹部特別是“一把手”擔當領導責任上；聚焦政治立場，督促黨員幹部堅決站穩黨性立場和人民立場，始終為黨盡責、為民造福；聚焦黨內政治生活，督促各級黨組織落實民主集中制，進一步增強政治功能和組織功能。堅持不懈整治選人用人上的不正之風，推動形成清清爽爽的同志關係、規規矩矩的上下級關係，促進政治生態山清水秀。



