中評深度：馮思義憶東莞台校秘辛

東莞台商子弟學校原副校長馮思義接受中評青年訪問團成員的訪問談學校創辦背後的故事（中評社圖片） 中評社香港2月18日電（記者 盧哲 段曉魯）位於廣東東莞中堂鎮潢湧村的東莞台商子弟學校（下稱“東莞台校”），是中國大陸第一所台商子弟學校，秉持著讓來莞發展的台商兼顧事業與家庭，並滿足台商子弟學習需求的初衷而建立，至今已經有23年。2023年11月29日下午，中評青年東莞訪問團來到這所學校參觀，專訪了東莞台校原副校長馮思義。參與東莞台校建校和辦學22年的馮思義，詳細介紹了葉宏燈董事長及歷任校長帶領教職員工創校、辦學的發展歷程，也分享了很多背後令人感動的故事。



馮思義說，當時已經退休的他選擇再度參與協助台校的籌辦以及相關管理工作，是被葉董事長闡述的創校理念和宗旨所吸引，並且創辦東莞台校是敢為人先之舉，他喜歡做有挑戰性工作。“培養人才、家庭團聚、兩岸交流、回饋社會”這十六個字非常打動我，感染我，令我從無意到願意到後來樂意為東莞台校服務、做一些力所能及的事情。與此同時，也非常感謝兩岸教育界有識之士和相關人員的大愛、幫助和扶持，東莞台校得以在東莞生根發芽並茁壯成長。”



馮思義回顧了建校過程中鮮為人知的幕後故事，講述了作為大陸第一所台校，是如何突破種種困難與障礙，成為海峽兩岸文化教育交流史上一個重要的里程碑。