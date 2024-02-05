中朝友好年大型文藝交流系列活動在平壤舉行

中評社北京2月5日電／據新華社報導，平壤消息：中朝雙方1月30日至2月1日在平壤舉辦了2024年“平壤歡樂春節”活動，這是兩國宣布啟動“中朝友好年”後舉辦的首個大型文藝交流系列活動。



30日，2024年“平壤歡樂春節”首場活動——中朝友好電影招待會在平壤大同門電影院隆重舉行。



翌日，“平壤歡樂春節”迎春文藝演出在烽火藝術劇場盛大舉行。受邀來朝演出的遼寧省友好文化代表團帶來了融合中朝古今名曲、彰顯中國文化特色的精彩節目。



作為系列活動的收官之作，“行走的年夜飯”新春招待會於2月1日晚舉行。遼寧歌舞團、遼寧民族樂團表演了精彩節目。朝方嘉賓和中方廚師共同製作了中國北方傳統美食冰糖葫蘆。



出席新春招待會的朝鮮最高人民會議常任委員會副委員長姜潤石致辭說，過去一年，在金正恩總書記和習近平總書記的親自關心和戰略指引下，朝中傳統友好關係實現全方位加強和發展，兩國人民之間的友好情誼持續加深。新年伊始，兩黨兩國最高領導人互致賀電並宣布啟動“朝中友好年”，彰顯了推動朝中友誼在新的一年進一步鞏固發展的決心和信心。按照兩國人民的意願不斷加強和發展朝中關係是朝鮮政府堅定不移的立場。在朝中建交75周年這樣一個富有重要意義的年份，朝方願同中方一道，順應時代發展要求，加強政治、經濟、文化等領域交流合作與友好團結。



