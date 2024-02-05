台積電日本熊本廠2月24日將舉行開幕典禮

中評社北京2月5日電／據鳳凰網報導，集微網消息，台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，董事長劉德音及總裁魏哲家將出席，創始人張忠謀或將到場見證儀式。



此外，台積電將會依例邀請董事參加，部分董事應會出席。為感謝協助建廠單位及人員，台積電或將邀請日本官員、合資夥伴、供應商及客戶等出席。



位於菊陽町的台積電熊本廠2022年4月動工，2023年底完成廠房興建工程，并從2023年10月起開始將生產設備搬進工廠設施內。工廠由台積電子公司日本先進半導體制造（JASM）營運，用來生產12nn到28nm制程的邏輯半導體。



據了解，日本熊本工廠是台積電海外進展最快的工廠，2月24日開幕，并將於第四季度量產。台積電還在建設美國亞利桑那州晶圓廠，預計2025年上半年量產4nm制程；德國德累斯頓合資建設的晶圓廠目標於2024年下半年開始興建，并於2027年底開始生產。



不久前有消息稱，日本農林水產大臣阪本哲志在一場地方會議上說，台積電正評估興建的日本第二座工廠將落腳熊本縣菊陽町。台積電方面最快將在2月6日正式對外宣布二廠地點。



台積電董事長劉德音1月18日談到在日本的第二座工廠時說，還在評估階段，正在與日本政府進行討論。一旦決定興建二廠，預料將生產7nm到16nm制程的產品。